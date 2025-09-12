Tout ce que l’on sait (déjà) à propos du Samsung Galaxy S26 Pro

Samsung pourrait délaisser les appellations traditionnelles, en laissant de côté la version « Plus » au profit d’un Galaxy S26 Edge et d’un S26 Pro, qui succéderait au modèle standard. La firme sud-coréenne viserait ainsi à clarifier sa gamme et à donner une image plus sophistiquée à ce nouveau venu.

D’après les premières fuites, le Galaxy S26 Pro adopterait un design proche de son prédécesseur, mais choisirait de placer ses trois caméras sur une île verticale en forme de pilule — une différence notable par rapport au S25, dont les capteurs étaient directement intégrés à la coque.

Les matériaux resteraient du verre et de l’aluminium, tandis que la prise en main serait favorisée par des tranches plates dotées de légers arrondis.

Selon les rumeurs, l’appareil mesurerait environ 149,3 x 71,4 x 6,96 mm (jusqu’à 10,23 mm avec la surépaisseur du module photo) et se montrerait donc plus fin que le Galaxy S25. Il serait également plus large et plus élancé, avec un écran percé centré par un poinçon discret et des bordures désormais très fines.

Une dalle et des performances en hausse

Le Galaxy S26 Pro pourrait intégrer une dalle AMOLED de 6,27 à 6,3 pouces, offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour garantir une fluidité de navigation conforme aux standards du segment premium. Samsung miserait sur une expérience visuelle soignée, avec un affichage plus immersif grâce à des bordures affinées. La résolution et la luminosité pourraient progresser, sans confirmation à ce stade sur une évolution majeure de la technologie d'écran.

Sous le capot, deux plateformes seraient en concurrence selon les marchés : le Snapdragon 8 Elite 2 (ou 8 Elite Gen 5) pour certains territoires, et un Exynos 2600 gravé en 2 nm pour d’autres, comme l’Europe.

Ce choix stratégique rappellerait les générations précédentes. Côté mémoire, il se pourrait que la capacité atteigne 12 ou même jusqu'à 16 Go de RAM, en réponse à la montée en puissance des fonctionnalités IA et du multitâche. Le stockage, lui, pourrait aller jusqu’à 512 Go, voire plus selon les configurations proposées.

La batterie présenterait une autre évolution notable, avec une capacité de 4 300 mAh — supérieure aux 4 000 mAh du S25 — et la prise en charge d'une charge filaire rapide jusqu’à 45 W. En parallèle, Samsung envisagerait de rendre l’ensemble de sa gamme S26 compatible avec la recharge magnétique Qi2, une caractéristique jusqu’alors réservée à certains concurrents comme Apple ou Google.

Photo et fonctionnalités attendues

Côté photo, le Galaxy S26 Pro pourrait accueillir trois modules au dos : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle dont la résolution passerait de 12 à 50 mégapixels, et un téléobjectif de 10 mégapixels. Ce bond en définition permettrait au Pro d’offrir des clichés ultra grand-angle bien plus détaillés que ceux du S25, rattrapant ainsi une partie de la concurrence (comme le Xiaomi 15 Ultra ou le Google Pixel 10 Pro et 10 Pro XL).

Par ailleurs, de nouveaux modules NFC pourraient être intégrés, améliorant la fiabilité des paiements mobiles. Sur le front logiciel, Samsung miserait sur l’IA pour enrichir l’expérience utilisateur et renforcer les performances photo, sans pour autant bouleverser le positionnement du S26 Pro, qui resterait plus sage en innovations que la déclinaison Ultra.

Disponibilité et prix

Samsung dévoilerait sa gamme Galaxy S26 lors d’un événement Unpacked en janvier 2026.