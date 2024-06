Trop souvent oublié, ce smartphone haut de gamme Samsung n'a pas dit son dernier mot pour la fête des pères

Le Galaxy S24+ est un smartphone qui se place dans la droite lignée des haut de gamme avant-gardistes de Samsung. Il propose un design proche du Galaxy S24, et est pensé comme une version boostée de ce dernier. En ce moment, pour la fête des pères, le Galaxy S24+ est proposé avec 100 € de remboursés ainsi que des écouteurs Galaxy Buds2 Pro offerts d’une valeur de 199 €.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24+

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,2 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,2 pouces Processeur : Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version)

à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version) Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 4900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S24+ est un véritable monstre de puissance, offrant des caractéristiques impressionnantes. Il est équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X, reconnu pour sa qualité d'affichage exceptionnelle. Sous le capot, on retrouve une puce Exynos garantissant des performances globales supérieures à celles des modèles précédents de Samsung.

De plus, l'intégration de Galaxy IA permet de booster davantage l'appareil, améliorant l'expérience utilisateur grâce à des fonctionnalités intelligentes et adaptatives. Un autre point fort de cet appareil est la promesse de Samsung de fournir des mises à jour logiciel pendant 7 ans, assurant ainsi une longévité et une sécurité optimales pour les utilisateurs.

Le Galaxy S24+ est au meilleur prix sur le site de Samsung pour la fête des pères

Affiché à 1289 € avec la possibilité de le payer en 4 fois sans aucun frais, pour la fête des pères, il est proposé en plus avec 100 € de remboursés ainsi que des écouteurs Galaxy Buds2 Pro offerts d’une valeur de 199 € !