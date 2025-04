Trump fait flamber les prix : dernière chance pour acheter l’iPhone 16 Pro à prix cassé !

Avec 54% d'augmentation des taxes pour les produits importés de la Chine vers les Etats-Unis, les marques comme Apple assemblant majoritairement leurs smartphones là-bas ont de fortes chances d'augmenter leurs prix en conséquence.

Dans ce contexte économique incertain, une offre comme celle-ci : l'iPhone 16 Pro à moins de 1000€, ne se refuse pas.

Certes, il faudra débourser une belle somme pour l'obtenir, mais la dernière sortie d'Apple est peut-être sa plus belle réussite. Ils le considèrent eux-mêmes comme "l'iPhone ultime". Le smartphone le plus abouti disponible sur le catalogue du géant américain présente un design raffiné et une polyvalence rare.

Alliant puissance, intelligence et autonomie, le seul point faible de l'iPhone 16 Pro semble être son prix. Et bien, on vous a dégotté une promotion où il vous coûtera moins de 1000€.

Du haut de gamme à tous les étages

Écran : OLED Super Retina XDR 6,3 pouces

: OLED Super Retina XDR 6,3 pouces Dimensions : 149.6 x 71.5 x 8,3 mm

: 149.6 x 71.5 x 8,3 mm Poids : 199 g

: 199 g Appareil photo : Capteur principal de 48 Mpx ultra grand-angle et téléobjectif et zoom optique x5, Dolby Vision jusqu'à 4K et 120 i/s

: Capteur principal de 48 Mpx ultra grand-angle et téléobjectif et zoom optique x5, Dolby Vision jusqu'à 4K et 120 i/s Processeur : Puce A18 Pro Bionic

: Puce A18 Pro Bionic Mémoire vive : 12 Go de RAM

: 12 Go de RAM Système d'exploitation : IOS 18

L'iPhone 16 Pro a tout pour vous plaire, puisqu'il est également équipé de la toute dernière version de l'intelligence artificielle d'Apple , l'Apple intelligence qui est enfin disponible en France depuis la mise à jour IOS 18.4.

En plus, compris avec l'achat de votre smartphone, vous bénéficierez de 3 mois offerts sur de nombreuses applications de la suite Apple telles que : Apple TV+, Apple Music, Apple Fitness + et Apple Arcade.

La dernière offre à moins de 1000€ ?

D'après les analystes du groupe Rossenblatt Securities, tous les produits de la marque Apple devraient voir leur prix augmentés et en particulier les iPhones : 43% plus cher. Aussi, l'iPhone 16e, produit le moins cher de la dernière génération d'iPhones passerait de 599$ à 856$.

Les prix des iPhones pourraient bien bondir en France dans les prochaines semaines. C'est pourquoi il ne faut pas rater cette offre avec l'iPhone 16 Pro à 999€ sur Rakuten.

C'est sans doute l'une des dernières fois où ce smartphone sera disponible sous la barre des 1000€ et elle pourrait ne plus être disponible pour très longtemps.