Un iPhone dans sa version Pro à pour moins de 300 € et c'est grâce à ce code promo exclusif au Black Friday

Le reconditionnement gagne en popularité, offrant une solution économique pour accéder à des appareils plus haut de gamme. En prime, cette option peut aussi s’inscrire dans une démarche éthique, comme c'est le cas avec Certideal.

L’entreprise permet d'acquérir un smartphone reconditionné, une alternative écologique qui se distingue par un reconditionnement intégral en France. Par exemple, un iPhone 12 Pro y est proposé à 305 €, avec une réduction supplémentaire de 20 € grâce au code BLACKFRIDAY.

De plus, vous avez la possibilité de faire remplacer la batterie par une neuve et bénéficiez d'une garantie de 2 ans sur l’appareil.

Fiche technique de l'iPhone 12 Pro

Écran : OLED, de 6,1 pouces avec 2532 x 1170 pixels

Puce Apple A14 Bionic RAM : 6 Go

Sans surprise, l'iPhone 12 Pro s'impose comme l'un des succès d'Apple grâce à sa fiche technique qui le rend fluide et agréable à utiliser. Son appareil photo de haute qualité, son autonomie solide et son superbe écran en font une option fiable et appréciée.

Quelle offre pour l’iPhone 12 Pro ?

L’iPhone 13 Pro est donc disponible pour 305 € mais avec le code BLACKFRIDAY vous pouvez obtenir 20 € en plus, ce qui fait passer ce smartphone Apple à moins de 300 € ! Une très belle offre qui recèle une petite astuce : il n’y a pas de Face ID.

Si pour vous ce n’est pas un indispensable, alors il s’agit d’une très belle offre étant donné que la version du smartphone est proposée dans un état sans défauts.