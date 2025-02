Un partenariat avec Free permet d’obtenir un smartphone avec une réduction chez le reconditionneur numéro 1 en France

Alors que les ventes d’Apple stagnent en ce début d’année, c’est le moment idéal pour se jeter sur l’occasion et profiter des anciens modèles reconditionnés de la marque. CertiDeal propose un reconditionnement entièrement réalisé en France et en interne, et avec Free qui vient les aider à réduire les prix, que demander de mieux ? Voici tout ce qu’il faut savoir !