Un Pixel 7 de Google à moins de 300 € avec processeur haut de gamme et écran OLED chez ce marchand

Google est devenu un nom important pour la scène smartphone en produisant des haut de gamme à prix accessibles, avec de bonnes performances et une appétence élevée pour la photographie. C’est le cas du Google Pixel 7 qui a été le fer de lance de la marque, il y a encore 2 ans et est encore totalement d’actualité en termes de fiche technique.

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

Processeur : Google Tensor 2

RAM : 8 Go

Stockage : Options de stockage de 128 Go

Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 est un smartphone qui propose une expérience utilisateur complète avec sa puce Tensor combinée à 8 Go de RAM, lui conférant de belles performances. Son écran OLED lui permet d’afficher des images de grande qualité idéales pour les fans de streaming.

Et comment ne pas s’attarder sur son excellent appareil photo qui brille notamment par son post-traitement des images. Il s’agit en plus de cela d’un smartphone polyvalent !

Quelle offre en ce moment pour le Google Pixel 7 ?

C’est sur Cdiscount que vous pouvez trouver le Pixel 7 de Google pour seulement 263 €. Un petit prix qui a l’avantage d’être proposé avec une garantie de 2 ans et d’être livré gratuitement. Il est possible de payer en plusieurs fois et vous pouvez faire reprendre votre ancien téléphone pour réduire encore un peu plus la facture !