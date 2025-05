Une astuce permet de faire passer ce modèle reconditionné à un prix qui défie la concurrence alors qu'il est reconditionné en France

L’iPhone 11 Pro est un smartphone haut de gamme sorti il y a maintenant quelques années, mais qui se maintient comme une référence pour ceux qui sont à la recherche d’un appareil fiable à petit prix.

En avance sur son temps, l’iPhone 11 Pro met à disposition un écran grand format et une ergonomie excellente.

À qui se destine l’iPhone 11 Pro ?

Il est évident qu’entre sa sortie et aujourd’hui, le public cible à qui nous pouvons conseiller ce smartphone n’est plus le même. S’il était l’un des smartphones en tête des classements du haut de gamme, aujourd’hui, certains appareils de milieu de gamme sortis entre 300 et 400 € font aussi bien.

Oui, mais voilà : l’iPhone 11 Pro est à moins de 200 €, et c'est un Apple. Un double avantage qui permet à un public qui mise sur les économies, voire sur l’écologie, d'accéder à un appareil confortable.

Où se procurer l’iPhone 11 Pro au meilleur prix actuellement ?

En ce moment, le reconditionneur numéro 1 en France en termes de satisfaction client, CertiDeal, propose un appareil reconditionné entièrement dans ses laboratoires en Île-de-France, donc en France, pour moins de 200 € grâce au code FAMILY15 si vous achetez un produit, et FAMILY50 si vous en achetez deux. Cela fait respectivement 15 € ou 50 € de réduction directe.

L’objectif de ces codes de réduction est de faciliter l’accès à un ou plusieurs smartphones à petits prix pour toute la famille. Et c’est une excellente idée, car de plus en plus de foyers cherchent le bon plan pour équiper leurs ados à moindre coût.

Ajoutons que pour réussir à faire baisser à 206 € le prix de ce smartphone (auquel vous pouvez donc encore soustraire une réduction d’au moins 15 €), CertiDeal le propose sans Face ID — une fonction dont on peut tout à fait se passer. Le smartphone est sans aucun défaut et proposé avec 2 ans de garantie légale.