Une belle remise et des écouteurs Bluetooth offerts pour le meilleur haut de gamme de Samsung !

Le Galaxy S24 Ultra est le meilleur smartphone du géant Coréen Samsung, et sans conteste l’un des meilleurs smartphones au monde. En plus de cela, il est également innovant grâce à son très grand écran, un écran tactile et une IA boosté qui font de lui un outil qui peut sans problème remplacer un ordinateur portable pour ceux qui n’en ont pas spécialement l’utilité.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

La fiche technique du Galaxy s24 Ultra est tout simplement bluffante avec son écran très grand possédant une dalle Dynamic Amoled X2, l’une des meilleures technologies disponible sur le marché.

Ajouté à cela un nombre conséquent de RAM et la puce Snapdragon 8 Gen 3, la plus puissante actuellement, et vous avez en effet un smartphone qui peut remplacer sans aucun problème un ordinateur portable dans votre quotidien si vous n’en avez pas besoin.

Retrouvez le test du Samsung Galaxy S24 Ultra !

Une offre intéressante sur le site de Samsung

En ce moment, Samsung propose le Galaxy S24 Ultra avec des Galaxy Bud 3 offerts, des écouteurs bluetooth d’une valeur de 179 €, mais avec en plus 100 € de réduction sur le S24 Ultra si vous choisissez une couleur exclusive au site Samsung en bleu, vert ou orange titane.