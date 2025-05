Une fuite publicitaire révèle le design et le slogan du Google Pixel 10

C’est une fuite pour le moins inhabituelle qui concerne le Google Pixel 10. Contrairement aux fuites traditionnelles provenant de rendus ou de sources de la chaîne d'approvisionnement, c'est un tournage publicitaire en plein air qui a révélé les premiers détails concrets du futur smartphone de Google.

L'utilisateur X @MarksGonePublic a partagé des images d'une « production commerciale complète pour le Google Pixel 10 » qu'il a découverte lors d'une promenade sur une plage de Vancouver.

Les storyboards étaient visibles sur le plateau de tournage, confirmant sans équivoque qu'il s'agissait bien du Pixel 10. Ces éléments visuels correspondent au langage graphique typique de Google pour ses campagnes publicitaires, authentifiant ainsi la nature officielle de cette production.

La présence d'une équipe de plus de 20 personnes, équipée d'objectifs professionnels, montre bien l'ampleur de cette campagne marketing.

Cette fuite intervient alors que Google n'a encore rien confirmé officiellement concernant la série Pixel 10, mais la mise en mouvement de la machine marketing suggère que la gamme phare est prête à faire ses débuts plus tard cette année. Le timing de ce tournage, plusieurs mois avant le lancement prévu, indique une stratégie marketing bien rodée de la part du géant technologique.

« Ask more of your phone » : le nouveau slogan de Google

Les storyboards révèlent que le slogan de la série Pixel 10 serait « Ask more of your phone » (« Demandez plus à votre téléphone »). Cette formulation correspond à la direction axée sur l'intelligence artificielle que Google pousse avec Gemini, suggérant que le Pixel 10 sera fortement commercialisé sur ses capacités intelligentes et sa capacité à gérer des demandes utilisateur plus complexes.

D'après les informations disponibles, le Pixel 10 Pro XL devrait intégrer « Pixel Sense », une fonction d'assistance prédictive qui anticipe les besoins des utilisateurs.

Les storyboards montrent également une démonstration de la fonction Add Me, un outil alimenté par l'IA déjà disponible au sein des Pixel 9 qui permet de combiner de manière transparente deux photos prises dans le même environnement.

Un design familier avec des améliorations internes

Visuellement, le Pixel 10 Pro révélé dans cette fuite ne présente aucune différence évidente par rapport au Pixel 9 Pro. Les storyboards montrent un appareil avec deux cercles - flash et thermomètre - positionnés à droite du module caméra, ainsi que les boutons d'alimentation et de volume sur les côtés. Mi-mars, @OnLeaks avait publié, en partenariat avec le site AndroidHeadLine des rendus réalistes du Pixel 10.

Cependant, les véritables améliorations se situeraient sous le capot. Selon les rumeurs les plus sérieuses, le Pixel 10 Pro XL devrait conserver le même matériel de caméra que la série Pixel 9, mais l'intégration d'algorithmes d'IA avancés améliorerait significativement la qualité d'image. Parmi les fonctionnalités attendues figurent l'enregistrement vidéo 4K HDR à 60 fps et le flou cinématographique pour des effets vidéo de qualité professionnelle.

Le modèle de base bénéficierait d'un objectif téléphoto, élargissant les possibilités photographiques, bien que les capteurs principal et ultra-grand-angle pourraient subir une baisse de qualité par rapport aux modèles Pro.