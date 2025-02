Une offre de lancement à ne pas rater pour les Samsung Galaxy S25

Samsung a dévoilé sa nouvelle série de smartphones premium, les Galaxy S25. Cette gamme succède aux modèles précédents et s'inscrit dans la lignée des appareils phares de la marque. Les Galaxy S figurent ainsi parmi les smartphones haut de gamme les plus vendus chaque année, aux côtés des iPhone d’Apple !

Parmi ces modèles, le Galaxy S Ultra est souvent mis en avant pour ses performances et ses innovations. L’an dernier, le Galaxy S24 Ultra avait été particulièrement apprécié par les experts du secteur, notamment par MKBHD et le Galaxy S25 Ultra pourrait suivre cette tendance.

Trois modèles au choix

La série Galaxy S25 se compose de trois modèles :

Le Galaxy S25

Le Galaxy S25 Plus, version plus grande

Le Galaxy S25 Ultra, le modèle le plus avancé

Si le modèle Ultra attire souvent le plus d'attention, les versions standard et Plus restent des smartphones premium avec un positionnement tarifaire supérieur à 1000 €. Ils intègrent ainsi des caractéristiques très avancées.

Tous les modèles sont équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version optimisée du dernier chipset haut de gamme disponible. Cette année, l’ensemble de la gamme bénéficie de cette puce, alors que l’an dernier, seul le modèle Ultra en était doté en France, un réel avantage.

Un écran et un appareil photo de pointe

Les Galaxy S25 sont dotés d’un écran Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, offrant une expérience fluide, que ce soit pour le jeu ou le visionnage de vidéos. Ils sont parmi le smeilleurs écrans du monde selon Dxomark qui a même placé celui du Galaxu S25 Ultra en première position !

En matière de photographie, la gamme propose un ensemble de capteurs avancés combinant haute résolution et traitement logiciel optimisé. Le mode portrait et les effets de ralentissement dynamique illustrent les améliorations apportées au post-traitement.

Les offres de lancement des Galaxy S25 Series

Pour accompagner la sortie des Galaxy S25, Samsung propose plusieurs avantages :