Vente flash Amazon : Ce smartphone est proposé à prix détruit, mais il ne sera pas disponible très longtemps

Comme chaque année, Amazon propose des périodes de promotions. Pour lancer le printemps en beauté, c’est le moment idéal pour dénicher des réductions, notamment pour ceux qui recherchent un nouveau smartphone.

Aujourd’hui, nous vous présentons un modèle qui pourrait vous intéresser, surtout si vous êtes à la recherche d'un smartphone puissant avec un bel écran !

Un smartphone polyvalent et très puissant à petit prix

Le premier smartphone de notre sélection est le Xiaomi POCO F6 Pro, un modèle puissant de milieu de gamme. Une spécificité assez rare pour être soulignée puisqu'il fait partie des rares smartphones à prix abordable offrant une puissance supérieure, ce qui le rend idéal pour le multitâche et le gaming.

Écran : AMOLED 6,67 pouces, 120 Hz

AMOLED 6,67 pouces, 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mémoire : 12 Go ou 16 Go de RAM

12 Go ou 16 Go de RAM Stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To (non extensible)

256 Go, 512 Go, 1 To (non extensible) Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 5 000 mAh, charge rapide 120 W

Il intègre un processeur haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 2, qui assure des performances élevées pour une large variété d’usages, y compris, comme nous le disions, le gaming et le multitâche intensif. Avec ses 12 Go de RAM (extensibles virtuellement), il propose une très grande fluidité et peut faire tourner Fortnite avec tous les paramètres à fond !

Globalement, l'appareil offre une excellente autonomie, un écran AMOLED magnifique et propose un appareil photo efficace. Il est dont idéal pour ceux qui aiment les multimédias (sdtreaming, gaming, réseaux) et qui utilisent leur smartphone pour de nombreuses tâches du quotidien, allant de l'administratif à la photo.

Le Xiaomi POCO F6 Pro est un excellent rapport qualité-prix que nous recommandons pour sa puissance et son prix vraiment abordable malgré une fiche technique de qualité.

Quelle offre fait Amazon pour le Xiaomi POCO F6 Pro ?

Pour ses Ventes Flash du printemps, Amazon propose le Xiaomi POCO F6 Pro avec une belle réduction, le faisant passer à 362 €.

Il s'agit de la version 12 Go/256 Go, et il est possible de le financer en 4 fois.