Galaxy S26 Ultra : les offres de lancement sont-elles assez fortes pour justifier le passage à la nouvelle génération ?

Galaxy S25 Ultra VS Galaxy S26 Ultra : quels changements réels ?

Le nouveau modèle Ultra ne se contente pas de rafraîchir sa fiche technique. Si le stylet S Pen reste fidèle au poste, l'arrivée du processeur Snapdragon 8 Gen 5 change la donne pour les usages intensifs de l'IA.

La confidentialité : Le S26 Ultra inaugure l'écran Privacy Display , un filtre de confidentialité numérique intégré qui protège vos données des regards indiscrets.

L'intelligence proactive : Là où le S25 Ultra attend vos commandes, le S26 Ultra anticipe vos besoins grâce à une intégration plus poussée de Galaxy AI.

Là où le S25 Ultra attend vos commandes, le S26 Ultra anticipe vos besoins grâce à une intégration plus poussée de Galaxy AI. Score de référence : Avec une note de 9,03 sur notre algorithme, il dépasse le S25 Ultra et devient le second smartphone le mieux noté de notre base.

Zoom sur les offres de précommande : le calcul de rentabilité

Pour le lancement, la boutique officielle Samsung déploie des arguments qui pèsent lourd dans la balance.

Voici les avantages cumulables jusqu'au 10/03/2026 :

Remise Stockage : Profitez de 200 € de réduction immédiate sur les capacités 512 Go et 1 To.

Profitez de sur les capacités 512 Go et 1 To. Bonus de reprise : Samsung offre jusqu'à 665 € de remise pour la reprise de votre ancien smartphone, un levier puissant pour réduire la facture.

Samsung offre jusqu'à pour la reprise de votre ancien smartphone, un levier puissant pour réduire la facture. Code Promo additionnel : En utilisant le code PAYPAL lors du paiement, vous retirez encore 50 € du montant total.

En utilisant le code lors du paiement, vous retirez encore 50 € du montant total. Écosystème : Des réductions de -30% sur les accessoires et -10% sur les nouveaux Galaxy Buds4.

Récapitulatif des conditions de précommande

Au-delà des remises, Samsung facilite l'accès à son appareil avec un paiement jusqu'en 24X sans frais.

Critères d'achat Offre Galaxy S26 Ultra Avantage Stockage -200€ immédiats (512Go au prix du 256Go) Reprise maximale Jusqu'à 665€ de valeur déduite Code promo cumulable -50€ avec le code PAYPAL Garantie offerte 3 mois d'assurance Samsung Care+ inclus

Le programme Samsung Rewards permet également de cumuler des points dès l'achat.