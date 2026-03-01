Galaxy S26 Ultra : les offres de lancement sont-elles assez fortes pour justifier le passage à la nouvelle génération ?

Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones, les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra.. Mais face à un Galaxy S25 Ultra qui reste très performant, la question se pose : les avantages financiers proposés pour le lancement suffisent-ils à sauter le pas ?

Rémi Deschamps - publié le 01/03/2026 à 12h15
Le Galaxy S26 Ultra de Samsung

Galaxy S25 Ultra VS Galaxy S26 Ultra : quels changements réels ?

Le nouveau modèle Ultra ne se contente pas de rafraîchir sa fiche technique. Si le stylet S Pen reste fidèle au poste, l'arrivée du processeur Snapdragon 8 Gen 5 change la donne pour les usages intensifs de l'IA.

 
  • La confidentialité : Le S26 Ultra inaugure l'écran Privacy Display, un filtre de confidentialité numérique intégré qui protège vos données des regards indiscrets.
  • L'intelligence proactive : Là où le S25 Ultra attend vos commandes, le S26 Ultra anticipe vos besoins grâce à une intégration plus poussée de Galaxy AI.
  • Score de référence : Avec une note de 9,03 sur notre algorithme, il dépasse le S25 Ultra et devient le second smartphone le mieux noté de notre base.

Zoom sur les offres de précommande : le calcul de rentabilité

Pour le lancement, la boutique officielle Samsung déploie des arguments qui pèsent lourd dans la balance. 

 

Voici les avantages cumulables jusqu'au 10/03/2026 :

  • Remise Stockage : Profitez de 200 € de réduction immédiate sur les capacités 512 Go et 1 To.
  • Bonus de reprise : Samsung offre jusqu'à 665 € de remise pour la reprise de votre ancien smartphone, un levier puissant pour réduire la facture.
  • Code Promo additionnel : En utilisant le code PAYPAL lors du paiement, vous retirez encore 50 € du montant total.
  • Écosystème : Des réductions de -30% sur les accessoires et -10% sur les nouveaux Galaxy Buds4.

Récapitulatif des conditions de précommande

Au-delà des remises, Samsung facilite l'accès à son appareil avec un paiement jusqu'en 24X sans frais.

Critères d'achatOffre Galaxy S26 Ultra
Avantage Stockage-200€ immédiats (512Go au prix du 256Go)
Reprise maximaleJusqu'à 665€ de valeur déduite
Code promo cumulable-50€ avec le code PAYPAL
Garantie offerte3 mois d'assurance Samsung Care+ inclus

Le programme Samsung Rewards permet également de cumuler des points dès l'achat.

L'avis de la rédaction : Alors, faut-il craquer ? À moins de déjà posséder un S25 Ultra ou un S24 Ultra, voire un S23 Ultra, ce nouveau modèle justifie son passage grâce à son écran « Privacy Display », ses fonctions IA proactives et une nouvelle puce Qualcomm. Mais c'est surtout l'aspect financier qui tranche, car en cumulant le bonus de reprise, la remise stockage et le code PayPal, le coût de la mise à jour est largement amorti par rapport à un achat hors période de lancement.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Samsung Galaxy S26 Ultra
Guide d'achat

Quels sont les meilleurs smartphones pour passer d'Apple vers Android en février 2026 ?

01/03/2026
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Quel smartphone choisir à moins de 450€ pour tenir au moins 4 ans ?

28/02/2026
Samsung Galaxy S26 Ultra
Guide d'achat

Guide d'Achat : quel smartphone Samsung Galaxy S26 choisir ?

27/02/2026
POCO M8
Guide d'achat

Notre algorithme a élu les 3 meilleurs smartphones à moins de 300 € de 2026

25/02/2026