Voici le budget moyen que vous êtes prêt à mettre dans un smartphone cette année

... Ce n'est pas nous qui le disons, mais les données de GfK relayées par l’UFC-Que Choisir. Un chiffre qui masque des écarts importants, qui reflètent l’évolution du marché et des besoins des utilisateurs.

Rémi Deschamps - publié le 24/11/2025 à 12h15
Le budget moyen pour un smartphone

D’après GfK le budget moyen consacré à l’achat d’un smartphone atteint 450 €.

450 € : plus qu’un prix moyen, un indicateur de mutation du marché

Ce budget moyen de 450 € ne signifie pas que tous les acheteurs visent ce montant. Sans contexte, il pourrait traduire un glissement global vers les modèles de milieu de gamme, mais il semble plutôt que cette moyenne vienne de deux pratiques opposées : 

Autrement dit, certains consommateurs misent sur des smartphones à 250 €, d’autres sur des appareils à plus de 800 €. 

Comme l'aurait dit Aristote, la moyenne se stabilise autour d’un « juste milieu ». Et pour continuer à citer le philosophe s'agirait-il justement d'une médiété, du juste prix auquel se trouverait le rapport qualité-prix idéal de notre temps ?

L’analyse complète publiée par l’UFC-Que Choisir détaille précisément ces changements. Elle montre notamment que les utilisateurs ne cherchent plus forcément « le dernier modèle », mais privilégient le meilleur rapport qualité-prix, la durabilité et les mises à jour logicielles.

D'après nous, 450 € est devenu un point d’équilibre : assez élevé pour accéder à du bon matériel, mais suffisamment raisonnable pour rester dans un budget maîtrisé.

Autour de 450 € : deux smartphones particulièrement véloces cette année

Pour illustrer ce budget type, nous avons retenu deux modèles qui se situent aujourd’hui très près de cette barre, tout en offrant une expérience de haute qualité : le Oppo Reno 14 et le Samsung Galaxy S24+.

 

Le premier, l’Oppo Reno 14, mise sur un bel écran AMOLED, une autonomie solide et une fiche technique équilibrée.

 

Galaxy S24+ : notre choix pour une expérience plus complète

Le Galaxy S24+ se place un cran au-dessus. Grâce à ses performances, son écran très lumineux, sa durée de mise à jour plus longue (ce qui est un énorme point fort) et surtout son intégration dans l’écosystème Samsung (tablettes Galaxy Tab, montres Galaxy Watch, SmartThings…), il offre une expérience plus cohérente et évolutive.

 

Disponible autour de 450 € chez Cdiscount,  avec une grande durabilité et des mises à jour sur 7 ans, il devient l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. 

Comme quoi, ce chiffre de 450 € ne semble pas du tout déraisonnable !

