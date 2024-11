Votre iPhone 14 Plus reconditionné en France avec deux ans de garantie dans un état parfait !

Se procurer un smartphone reconditionné est devenu une pratique de plus en plus courante, et de plus en plus de personnes mentionnent qu’il ne s’agit pas que d’une façon pour faire des économies, mais que cette pratique est aussi une façon pour elles de faire un geste écologique.

Il faut dire que les deux raisons peuvent coexister sans s’entrechoquer, et s’il est possible de faire du bien à la planète tout en faisant des économies, pas besoin de se priver ! C’est là qu’intervient CertiDeal, le marchand qui propose l’offre dont nous allons parler aujourd’hui. Il s’agit d’une entreprise française qui propose des appareils reconditionnés entièrement en France.

Fiche technique de l’iPhone 14 Plus

Écran : OLED de 6,7 pouces

Processeur : Apple A15 Bionic

RAM : 6 Go

Caméra principale : 12 MP (ƒ/1.5)

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 4325 mAh

En ce moment, nous pouvons trouver chez eux l’iPhone 14 Plus avec un très bon prix, de quoi faire plaisir aux fans de la marque qui cherchent un smartphone plus récent.

L’iPhone 14 Plus est une version plus grande de l’iPhone 14 classique. Il propose donc un écran légèrement plus grand, mais aussi une plus grosse batterie. Ce sont là les deux principales différences avec l’iPhone 14 standard, ce qui n’est pas négligeable car nous passons de 6,1 pouces, à 6,7 pouces !

Quelle est l’offre actuellement pour l’iPhone 14 Plus ?

L’iPhone 14 Plus est disponible en version reconditionnée en France pour 633 € en Très bon état ou pour 648 € en Parfait état, le tout avec une garantie de 2 ans et la possibilité de changer batterie, vitre et coque. En plus de cela, il est possible de payer en plusieurs fois.