Xiaomi 14T : ce smartphone haut de gamme puissant avec écran AMOLED et appareil photo surpuissant est disponible à prix cassé

Xiaomi est une marque qui monte en flèche depuis quelques années et qui ne cesse de faire également grimper la qualité de ses produits. C’est notamment le cas dans le domaine du smartphone où Xiaomi est le leader mondial pour les appareils tournant sous Android, juste derrière Samsung.

Quels modèles haut de gamme chez Xiaomi ?

Les têtes d’affiche des hauts de gamme de la firme chinoise sont les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra, deux smartphones puissants, de grande qualité et avec une appétence toute particulière pour la photographie (leurs appareils étant développés avec Leica).

Un peu moins connus sont les Xiaomi T, et plus particulièrement les Xiaomi 14T et 14T Pro sortis en fin d’année dernière.

Un peu moins connus, peut-être, mais ce sont des modèles qui fonctionnent vraiment bien, et cela grâce à une véritable polyvalence qui permet de s'adapter aux profils d’utilisateurs un peu touche-à-tout, qui aiment autant utiliser leur smartphone pour naviguer et surfer sur les réseaux, que pour des tâches un peu plus demandeuses en ressources techniques, comme le gaming, le streaming et la photographie.

Le Xiaomi 14T en particulier propose un magnifique écran AMOLED avec un affichage à 144 Hz, c’est assez rare pour être souligné puisque, aujourd’hui, nous trouvons principalement du 120 sur les écrans haut de gamme.

Pour faire simple, les images se rafraîchissent plus vite, et donc ce qui est affiché est bien plus fluide ! C’est idéal surtout pour le scroll et le gaming.

Côté appareil photo, ce n’est pas moins de 4 objectifs qui sont intégrés au bloc. Et de qualité, puisque même le téléobjectif (le « Zoom ») est de qualité équivalente au capteur principal, à savoir 50 Mpx, ce qui est du très bon.

Et puis, le smartphone est boosté à l’IA dans de nombreux domaines, que ce soit la photo, son processeur, et tout un tas d'autres paramètres, qui permettent de l’optimiser.

Où se procurer ce modèle, et à quel prix ?

C’est là où fait fort Xiaomi, car son appareil haut de gamme est disponible sur son site pour 453 €. Pour cette catégorie, on est vraiment dans ce qui se fait de moins cher, malgré la qualité indéniable du produit.

✅ Les points forts Écran AMOLED 144 Hz très fluide

Appareil photo 50 Mpx x2 performant

Excellent rapport qualité-prix ⚠️ À surveiller Modèle encore peu connu

Pas encore disponible en boutique physique partout

Surcouche MIUI qui peut ne pas plaire à tous

Il est même possible de le trouver à un prix encore plus avantageux sur des plateformes comme Amazon ou Rakuten, selon les promotions en cours.