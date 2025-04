Xiaomi 14T : Il passe sous les 400 € sur Amazon, mais il reste peu d'exemplaires

Le Xiaomi 14T a un design soigné et des finitions premium qui font vraiment toute la différence dès la prise en main. Bords incurvés, dos en verre mat très agréable, et châssis bien équilibré malgré son écran géant… Xiaomi montre ici qu’il maîtrise son sujet.

Mais ce qui nous a impressionné le plus, c’est son écran AMOLED 1.5K de 6,7 pouces, avec rafraîchissement LTPO à 144 Hz, pour une fluidité exceptionnelle, que ce soit en jeu ou dans la navigation quotidienne.

Et avec ses 2600 nits de luminosité, la lisibilité reste vraiment excellente, même en plein soleil.

Performances XXL et recharge éclair

Le Xiaomi 14T embarque le MediaTek Dimensity 9300+, l’une des puces les plus puissantes du moment, épaulée par 12 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0. Résultat ? Une réactivité fulgurante, même en multitâche intense ou en jeu AAA mobile.

Côté autonomie, la batterie de 5000 mAh assure plus d’une journée et demie d’utilisation, et sa recharge 120W met tout le monde d’accord : 0 à 100 % en moins de 20 minutes. C’est plus de deux fois plus rapide que chez certains concurrents premium !

Des photos signées Leica, et ça se voit !

Côté photo, Xiaomi a fait équipe avec Leica pour un rendu naturel et précis. Le triple capteur est redoutable :

50 Mpx principal f/1.6 : piqué impressionnant, très bon en basse lumière Téléobjectif 50 Mpx : zoom optique 3x + zoom numérique 30x de qualité Ultra grand-angle 12 Mpx : idéal pour les photos de groupe ou paysages

Et pour les vidéastes, le mode 8K à 30 fps avec stabilisation optique est parfaitement fluide. À l’usage, c’est un smartphone taillé pour les créateurs de contenu, sans compromis.

Le meilleur plan du moment : 399 € sur Amazon

Affiché officiellement à 653 €, le Xiaomi 14T est déjà un très bon rapport qualité/prix. Mais Amazon frappe fort en ce moment avec une offre à seulement 399 €, pour un modèle neuf et garanti, livré rapidement et avec paiement en plusieurs fois disponible. Toutefois, il ne reste plus beaucoup de modèles au moment où nous écrivons ces lignes.

Modèle neuf

Garantie constructeur

Paiement en plusieurs fois

Livraison rapide

Verdict : l’alternative futée au très haut de gamme

Puissant, élégant, ultra-rapide à recharger, très bon en photo… le Xiaomi 14T n’a pas grand-chose à envier à des modèles vendus deux fois plus cher. Et à 399 €, il devient un choix de premier ordre, notamment face à un Xiaomi 15 Ultra plus cher mais pas forcément plus utile au quotidien.

Que vous veniez d’un ancien Xiaomi, d’un Samsung ou d’un iPhone, c’est un excellent point d’entrée dans le haut de gamme Android pour 2025.