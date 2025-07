Xiaomi 14T Pro : et si c'était lui le prochain champion à faire jeu égal avec les Galaxy et iPhone ?

Xiaomi, constructeur chinois est bien connu pour le rapport qualité prix quasi imbattable de ses smartphones. Peu importe la gamme, les modèles Xiaomi font partie des meilleurs de leurs catégories et ont des coûts particulièrement accessibles.

Ainsi, le Xiaomi 14T Pro présente un tarif deux fois moins cher que celui qu'on pourrait retrouver chez iPhone ou Samsung Galaxy, pour des capacités équivalentes ou presque.

Xiaomi 14T Pro : un smartphone haut de gamme au tarif hyper compétitif

Les modèles haut de gamme sont logiquement les meilleurs smartphones accessibles sur le marché. Cependant, pour en profiter, il faut bien souvent se voir allouer un très gros budget.

Aussi, le Xiaomi 14T Pro se démarque de par son coût, éminemment bas au vu de ses qualités et des technologies qu'il embarque. Notamment son écran offrant une fluidité exceptionnelle pour la navigation ou les jeux mobiles au moyen de son taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Ce dernier mesure 6,67 pouces, et comporte un système AMOLED CrystalRes. Sa luminosité maximale pouvant atteindre les 2600 nits garantit une très bonne lisibilité même en plein soleil.

Si vous aimez visionner des lives Twitch ou des films sur votre smartphone, le Xiaomi 14T Pro vous donne accès à une grande qualité d'affichage à tout moment.

Et son processeur MediaTek DImensity 9300+ doté d'un CPU "All-Big-Core" et d'un GPU 12 cœurs est conçu pour faire tourner les jeux mobiles les plus gourmands comme : Asphalt 9, Genshin Impact ou encore Alien Isolation.

Un appareil photo professionnel intégré à votre smartphone

Si vous êtes un adepte de photographie, vous connaissez peut-être Leica. Un fabricant d'appareils photo allemand reconnu pour la qualité et la robustesse de ses appareils. Le Xiaomi 14T Pro met à votre disposition l'expertise de ce dernier à travers son module photo composé :

D'un capteur principal de 50 Mpx utilisant la technologie Light Fusion 900 pour des clichés détaillés même en basse luminosité

utilisant la technologie Light Fusion 900 pour des clichés détaillés même en basse luminosité D'un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx

D'un téléobjectif de 50 Mpx

D'un capteur avant de 20 Mpx

Le système d'imagerie à trois objectifs en partenariat avec Leica du Xiaomi 14T Pro vous donne accès à une couverture de distances focales allant de 15 mm à 120 mm.

Pourquoi opter pour un Xiaomi 14T Pro ?

Ce modèle disponible en version 256 Go, 512 Go ou 1 To avec 12 Go de RAM dans tous les cas existe en coloris bleu titane, noir titane ou gris titane. À moins de 500€, il embarque de nombreuses technologies haut de gamme ce qui le classe parmi les smartphones au meilleur rapport qualité prix.

Si vous êtes à la recherche d'un nouvel appareil avec une belle autonomie, de l'intelligence artificielle et surtout une excellente qualité photo. Et que vous souhaitez faire de belles économies par la même occasion, le Xiaomi 14T Pro est le modèle qu'il vous faut.

En ce moment, il est disponible à moins de 500€ chez Rakuten, Cdiscount et Amazon.