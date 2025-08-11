Xiaomi 14T Pro : réduit de presque moitié prix, c'est LE haut de gamme préféré des Français chez Xiaomi

- publié le 11/08/2025 à 17h45

Xiaomi, troisième constructeur mondial, s’est fait un nom en jouant sur deux tableaux : une cadence de production proche de Samsung et une qualité de fabrication qui n’a rien à envier aux ténors de l’Android.

Le Xiaomi 14T Pro en est un parfait exemple.

Écran AMOLED 1,5K lumineux, batterie endurante de 5000 mAh, recharge ultrarapide 120 W, processeur MediaTek Dimensity 9300+, 12 Go de RAM… Le Xiaomi 14T Pro coche toutes les cases du smartphone haut de gamme polyvalent.

La recharge rapide mérite d’ailleurs un arrêt sur image : quand un Galaxy S25 plafonne à 45 W, le Xiaomi 14T Pro remplit son réservoir en un temps record.

Ajoutez à cela une autonomie confortable, et vous avez un compagnon qui suit le rythme, même en usage intensif.

Le Xiaomi 14T Pro au MWC 2025

Un bloc photo signé Leica, taillé pour la polyvalence

Le partenariat avec Leica n’est pas là pour faire joli sur la fiche technique :

Capteur principal 50 Mpx, Téléobjectif 50 Mpx pour un zoom sans perte de qualité, Ultra grand-angle 12 Mpx pour les prises de vue larges.

Grâce à cela, vos clichés zoomés conservent le même piqué que vos photos classiques, ce qui est loin d’être un standard dans le secteur.

Le Xiaomi 14T Pro au MWC 2025

Le Xiaomi 14T Pro offre une expérience photo haut de gamme, épaulée par une fiche technique solide et équilibrée, pour un tarif bien inférieur à celui des références du marché.

Pourquoi lui préférer un Xiaomi 15 Ultra ? Spoiler : c’est une question de budget

Le Xiaomi 15 Ultra reste la meilleure option pour les technophiles, mais son tarif entre 1400 € et 1600 € a de quoi refroidir.

Le 14T Pro, lui, s’affiche à un prix de vente conseillé de 803 €… et il est actuellement proposé beaucoup moins cher.

Consultez également notre test du Xiaomi 14T Pro pour entrer dans les détails.

Offre promotionnelle du moment

Actuellement, le Xiaomi 14T Pro bénéficie d’une réduction conséquente, le plaçant parmi les meilleures affaires haut de gamme du marché.

Prix réduit de près de 50 %

Garantie constructeur incluse

Paiement en plusieurs fois possible

Livraison rapide depuis la France

Pour ceux qui veulent un smartphone premium sans exploser le budget, c’est clairement une opportunité à saisir.