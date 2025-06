Xiaomi 14T : Une baisse de prix qui fait trembler la concurrence Android

Tandis que Xiaomi continue de briller avec son vaisseau amiral, le 15 Ultra, un modèle plus discret pourrait bien être le véritable best-seller de 2025 : le Xiaomi 14T. Ce smartphone premium, proposé à un tarif bien plus accessible, se positionne comme une alternative sérieuse aux Galaxy S24 et S25, références établies de l’univers Android.

Son prix ? 415 € avec 2 ans de garantie en ce moment ! Et à ce tarif, il aligne des caractéristiques qu'on ne trouve habituellement que sur des modèles bien plus chers.

Les caractéristiques du Xiaomi 14T

Un design soigné et un écran haut de gamme

Le Xiaomi 14T embarque un écran AMOLED 1,5K de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz. La fluidité est au rendez-vous, bien au-delà de la norme habituelle à 120 Hz, ce qui le rend parfait pour le gaming.

Avec une luminosité maximale de 2600 nits, l’affichage reste parfaitement lisible même en plein soleil. De quoi séduire aussi bien les gamers que les utilisateurs exigeants en mobilité.

Des performances dignes d’un flagship

Propulsé par le MediaTek Dimensity 8300 Ultra, gravé en 4 nm, le Xiaomi 14T rivalise avec les puissants Snapdragon 8 Gen 2 de l’an dernier. Avec 12 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0, les applications et les jeux se lancent à la vitesse de l’éclair.

Son système de refroidissement avancé assure des performances stables, même lors de longues sessions de jeu. Les utilisateurs de Genshin Impact ou Call of Duty Mobile apprécieront.

Une autonomie solide, une recharge fulgurante

Avec une batterie de 5000 mAh, le Xiaomi 14T assure une autonomie confortable d’une journée et demie. Côté recharge, il surclasse nombre de ses concurrents grâce à sa charge rapide 67W.

Pour comparaison, un Galaxy S25 plafonne à 45W. Xiaomi montre ici sa maîtrise technologique… sans grever la facture.

Un appareil photo signé Leica

Fidèle à son partenariat avec Leica, Xiaomi dote le 14T d’un triple module photo polyvalent :

Capteur principal 50 MP (f/1.6)

Téléobjectif 50 MP (zoom optique 3x, numérique jusqu’à 30x)

Ultra grand-angle 12 MP

Les résultats sont vraiment convaincants, avec des images détaillées, naturelles et bien équilibrées. Une performance qui n’a pas à rougir face aux ténors du marché. On peut souligner la présence d'un téléobjectif de 50 Mpx.

Une offre à ne pas manquer

Le Xiaomi 14T est actuellement proposé à 368 € avec 2 ans de garantie chez Rakuten. À ce tarif, c’est l’un des meilleurs rapports qualité/prix sur le marché des smartphones haut de gamme.

Entre écran lumineux, recharge rapide, performances solides et appareil photo Leica, le 14T se pose comme un véritable concurrent des Galaxy S24 et S25, et pour un prix bien plus doux.