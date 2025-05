Xiaomi 15 à prix réduit : le modèle premium à prix cassé avec garantie longue durée

Xiaomi a présenté ses nouveaux Xiaomi 15 et 15 Ultra. Si le 15 Ultra vise les amateurs de photographie experte, c’est bien le Xiaomi 15 qui pourrait séduire le plus grand nombre grâce à son excellent rapport performances/prix. Ce modèle combine design soigné, fluidité exemplaire, et un module photo polyvalent qui n’a pas à rougir face à la concurrence.