Xiaomi 15 : ce ponte du haut de gamme passe sous les 700 € (avec bloc Leica et batterie 5400 mAh, il vaut le coup !)

Xiaomi est l'un des leaders incontestés du marché du smartphone depuis plusieurs années, avec des modèles allant du très accessible au premium affirmé.

Le Xiaomi 15 s’inscrit dans cette continuité en peaufinant les fondations déjà solides de la série précédente. Design affûté, fluidité irréprochable, module photo polyvalent : il coche toutes les cases d’un smartphone haut de gamme sans basculer dans le superflu.

Élégant, nerveux et très maniable, il est l'alternative sérieuse aux autres mastodontes du secteur, à savoir les Galaxy S25 et iPhone 16. Pas de révolution ici, mais un équilibre remarquable entre puissance et confort d’usage.

Que propose le Xiaomi 15 ?

Dès la prise en main, le Xiaomi 15 sait nous parler grâce à une silhouette sobre, mais travaillée à la fois passe partout, mais très classe.

L’ergonomie est millimétrée, l’écran AMOLED est lumineux, bien calibré, et l’expérience utilisateur s’avère particulièrement fluide.

Côté photo, Xiaomi mise sur un capteur principal efficace qui donne de bons résultats, que ce soit en pleine lumière ou en basse luminosité. Le traitement logiciel dopé à l’intelligence artificielle améliore les clichés sans en faire trop, laissant la part bel à un effet naturel.

Le zoom reste numérique, bien assisté mais sans prétention optique.

Un appareil polyvalent, équilibré et agréable à utiliser au quotidien, qui ne mise pas tout sur la photo, mais fait très bien les choses.

Un smartphone puissant et fluide

Le Xiaomi 15 embarque la puce Snapdragon 8 Elite, la même que les Galaxy S25 de Samsung, à savoir un processeur qui assure une fluidité exemplaire, que ce soit pour le gaming, le multitâche intensif, le streaming 4K ou la navigation.

Couplé à une mémoire vive très bien calibrée, il est certain que vous devrez pousser l'appareil dans ses derniers retranchement pour commencer à sentir des ralentissement !

Côté autonomie, le smartphone s’inscrit dans la moyenne haute avec une journée et demie d’usage modéré. La charge rapide 67 W permet de regagner en autonomie en un clin d’œil, même si certains concurrents chinois font un peu mieux sur ce point précis.

Où acheter le Xiaomi 15 ?

Tout juste lancé, le Xiaomi 15 est déjà proposé à un tarif attractif sur Rakuten : 694 €. Une offre sérieuse pour un smartphone fraîchement sorti, sans concession sur les specs.

100& % neuf – version internationale

Garantie vendeur de 2 ans

Compatible avec les réseaux français

Livraison rapide