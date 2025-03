Xiaomi 15 Ultra, pourquoi est-il le meilleur smartphone chinois pour la photographie ?

Quel smartphone offre la meilleure expérience photo, ou tout du moins, celle qui vous conviendra le mieux à votre utilisation ? Nous avons examiné les capacités photo des Xiaomi 15 Ultra, Honor Magic 7 Pro et OnePlus 13, et voici notre verdict.

Xiaomi 15 Ultra : la photographie mobile poussée à l’extrême

Avec le tout nouveau Xiaomi 15 Ultra, la marque frappe fort grâce à son partenariat avec Leica, qui lui permet de se démarquer en termes de traitement d’image et de qualité des couleurs. Mais ce qui impressionne le plus, c’est son téléobjectif périscope de 200 MP avec un zoom optique 4,3x.

Rappelons qu’un zoom optique est un véritable objectif physique, contrairement au numérique qui agrandit des pixels. En complément, un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 50 MP assurent une polyvalence remarquable, notamment en basse lumière.

Pour faire simple, que vous ayez besoin de zoomer loin, de voir à un angle naturel, ou au contraire de prendre en photo un large paysage, la qualité reste identique.

Caractéristiques photo du Xiaomi 15 Ultra :

Capteur principal : 50 MP

Zoom périscope : 200 MP, optique 4,3x

Ultra grand-angle : 50 MP

Vidéo : 4K jusqu’à 120 fps

Avec de telles spécifications, Xiaomi se positionne comme une référence pour les amateurs d’images réalistes et les adeptes du zoom longue portée.

Honor Magic 7 Pro : une alternative qui ne manque pas d’arguments

Le Honor Magic 7 Pro s’impose comme un sérieux concurrent puisqu’il propose également un téléobjectif périscope de 200 MP, mais avec un zoom optique légèrement inférieur. Son capteur principal de 50 MP et son ultra grand-angle de 50 MP garantissent des clichés équilibrés avec un excellent rendu des couleurs.

Notons toutefois que vous pouvez également faire du zoom numérique 100 fois… contre du 120 pour Xiaomi. Pourtant, à ce niveau-là, Honor semble mieux maîtriser le rendu. Il faut savoir qu’avec un zoom numérique aussi puissant, c’est en réalité l’IA qui se charge de recréer les détails de la photo finale…

Il s’agit en quelque sorte d’une interprétation par l’IA de ce que voit l’appareil, et non des vrais détails qui ne sont qu’une bouillie de pixels. Dans la réalité, pour zoomer aussi loin, il faudrait une longue vue très puissante et donc très grande !

Xiaomi 15 Ultra VS Honor Magic 7 RSR (Porsche Design)

Caractéristiques photo du Honor Magic 7 Pro :

Capteur principal : 50 MP

Zoom périscope : 200 MP, optique 3x

Ultra grand-angle : 50 MP

Vidéo : 4K HDR

Bien que son zoom optique soit légèrement inférieur à celui du Xiaomi 15 Ultra, il reste une solution de choix pour ceux qui recherchent un smartphone performant en photographie, surtout si le numérique ne vous déplaît pas. Il faut reconnaître que de ce côté-là, le résultat est surprenant de réalisme.

OnePlus 13 : un triple capteur efficace mais un léger cran en dessous

Avec son approche plus équilibrée, le OnePlus 13 mise sur un triple capteur de 50 MP, une configuration qui lui permet d’être polyvalent dans de nombreuses situations comùme ses adversaires. Son zoom optique 3x est également très efficace, bien il ne rivalise pas totalement avec les capacités des Xiaomi et Honor.

Caractéristiques photo du OnePlus 13 :

Capteur principal : 50 MP, ouverture f/1.6

Zoom périscope : 50 MP, optique 3x

Ultra grand-angle : 50 MP

Vidéo : 4K HDR

S’il ne révolutionne pas la photographie mobile, le OnePlus 13 reste un photophone très compétent, offrant une expérience fiable et homogène. D'autant plus qu'on peut le trouver pour moins cher que ses rivaux.

Bloc photo du OnePlus 13

Classement des meilleurs photophones de 2025 : Xiaomi, Honor ou OnePlus en tête ?

Xiaomi 15 Ultra : Avec son zoom périscope de 200 MP, sa collaboration avec Leica et son traitement d’image ultra-précis, il domine clairement la concurrence. Honor Magic 7 Pro : Un excellent téléobjectif de 200 MP, une belle restitution des couleurs et une approche équilibrée en font une alternative sérieuse. OnePlus 13 : Solide et polyvalent, mais en léger retrait sur le zoom et le détail des images par rapport aux deux autres modèles.

Verdict

Si vous recherchez le meilleur smartphone photo chinois de 2025, le Xiaomi 15 Ultra est probablement le choix le plus abouti, notamment grâce à son zoom optique impressionnant et son partenariat avec Leica.

Le Honor Magic 7 Pro est une alternative redoutable avec une légère supériorité pour son zoom numérique (bien qu’il s’agisse de détail et de goût), tandis que le OnePlus 13 reste un bon compromis pour ceux qui privilégient la polyvalence.

Et bien sûr, un smartphone, ce n’est pas que la photo ! Si on tient en compte le rapport qualité-prix, une OnePlus 13 se trouve pour moins cher que les deux autres modèles !