Xiaomi 15 Ultra : ses coloris en fuite avant le lancement officiel

Selon des sources fiables, il semblerait que le prochain flagship de Xiaomi propose un revêtement différent du Xiaomi 14 Ultra. En effet, le Xiaomi 15 Ultra proposerait trois variantes de couleur distinctes, chacune avec sa propre texture. Le modèle noir arbore une surface légèrement rugueuse avec un grain fin, tandis que la version blanche présente un aspect brossé métallique. Une troisième version bicolore combine ces deux teintes. Ces finitions en verre marquent un changement par rapport au Xiaomi 14 Ultra qui utilisait du cuir végétal.

Quelles caractéristiques techniques ?

Selon les précédentes fuites, l'appareil serait équipé d'un écran AMOLED de 6,73 pouces affichant une résolution de 3200 x 1440 pixels, protégé par le verre Xiaomi Shield Glass 2.0. Le processeur Snapdragon 8 Elite assurerait les performances de ce nouveau modèle.

La batterie de 5 410 mAh soit un gain de 410 mAh par rapport à la génération précédente. Le système de recharge rapide proposerait 90W en filaire et 80W en sans fil.

Le système photo du Xiaomi 15 Ultra s'annonce particulièrement ambitieux avec une configuration quadruple :

Un capteur principal Sony Lytia LYT-900 de 1 pouce et 50 mégapixels

Un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels

Un téléobjectif flottant de 50 mégapixels avec zoom 3x

Un périscope de 200 mégapixels avec zoom 4,3x

La caméra frontale sera dotée d'un capteur de 32 mégapixels pour les selfies.

L'appareil bénéficierait d'une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Il intégrerait également un lecteur d'empreintes digitales à ultrasons placé sous l’écran.

Prix et disponibilité du Xiaomi 15 Ultra

Le lancement mondial du Xiaomi 15 Ultra est programmé pour le 2 mars 2025 durant le Mobile World Congress de Barcelone. Le modèle global sera proposé avec une configuration de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le prix devrait se situer aux alentours de 1 499 euros.