Xiaomi 15T et 15T Pro : Xiaomi viserait plus haut pour sa série premium

Ce lancement tomberait symboliquement pendant l’Oktoberfest, un rendez-vous stratégique pour accentuer la visibilité européenne du fabricant. La série 15T aurait pour ambition de réinstaller Xiaomi parmi les références du segment haut de gamme accessible, un positionnement où la concurrence des Galaxy FE de Samsung et des anciens modèles iPhone reste forte.

Selon les indiscrétions de détaillants italiens, les deux versions auraient déjà été brièvement référencées en ligne avec des prix qui rivaliseraient avec ceux des compétiteurs directs, tout en proposant une fiche technique actualisée sur plusieurs aspects critiques comme l'affichage, la photo, et les performances.

Puissance et écran : quelles nouveautés techniques pour 2025 ?

Selon les documents rendus publics et les fuites, les Xiaomi 15T et 15T Pro pourraient être dotés d’un écran AMOLED de 6,83 pouces protégé par une déclinaison récente du Gorilla Glass. La dalle afficherait une luminosité pouvant atteindre 3 200 cd/m², serait compatible HDR10+ et Dolby Vision, et couvrirait intégralement l’espace colorimétrique DCI-P3.

La fréquence de rafraîchissement varierait selon les modèles : jusqu’à 144 Hz sur le 15T Pro et 120 Hz sur le 15T standard. Ce choix positionnerait Xiaomi face aux « flagship killers » de marques comme OnePlus ou Honor, qui misent également sur l’expérience visuelle pointue.

Sous le capot, le Xiaomi 15T Pro pourrait embarquer un processeur MediaTek Dimensity 9400+, quand le 15T standard s’en tiendrait au Dimensity 8400 Ultra.

Les deux modèles adopteraient 12 Go de RAM et offriraient le choix entre 256 ou 512 Go de stockage. Côté autonomie, les batteries afficheraient une capacité supérieure à 5 000 mAh, avec une différence notable dans la puissance de charge : jusqu'à 90 W sur la version Pro, contre 67 W pour le modèle classique.

Charge à induction et résistance à l’eau seraient aussi de la partie sur la version la plus haut de gamme, marquant ainsi la volonté de Xiaomi de concurrencer directement Samsung et Apple sur tous les plans.

La photographie comme nouvel argument ?

L’un des aspects qui distinguerait les deux modèles concernerait indéniablement la photographie, axe sur lequel Xiaomi semble vouloir opérer un virage. Le 15T Pro disposerait, selon la marque, d’un capteur principal Leica Light Fusion 900 de 50 mégapixels avec OIS, d’un téléobjectif périscopique 50 mégapixels (zoom optique x5) et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Une caméra frontale de 32 mégapixels à angle ultra-large serait également au programme. Le Xiaomi 15T, pour sa part, aurait un module principal de 50 mégapixels Light Fusion 800, un téléobjectif 2x sans OIS, ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, reposant également sur la collaboration Leica, connue pour sa gestion avancée des couleurs et de la lumière.

Disponibilité et prix

Selon les listings diffusés par certains détaillants, le Xiaomi 15T pourrait être commercialisé dès 649 euros pour la version 12+256 Go, tandis que le 15T Pro démarrerait à 799 euros pour la configuration incluant 12+512 Go de stockage.