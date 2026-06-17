Xiaomi 17T : la puissance haut de gamme reste-t-elle accessible face aux géants ?

Xiaomi revient sur le devant de la scène avec le lancement du Xiaomi 17T. Ce nouveau représentant de la célèbre « série T » tente un pari audacieux : offrir des performances dignes des haut de gamme les plus onéreux du marché, tout en maintenant un tarif relativement digeste pour le grand public.

Rémi Deschamps - publié le 17/06/2026 à 17h45
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Le Xiaomi 17T

Dans ce contexte économique marqué par la forte inflation des composants, et notamment ce fameux RAMmageddon qui touche la plupart des secteurs liés à la tech, le constructeur chinois Xiaomi réussit à préserver son positionnement agressif.

Pour ceux qui ont suivi l'évolution du projet, cette sortie concrétise les rumeurs nées depuis quelques mois maintenant autour des deux nouveaux hauts de gamme de la marque, les Xiaomi 17T et 17T Pro

 

Une fiche technique musclée avec Leica et une autonomie solide

La marque poursuit sa collaboration avec le géant de l'optique pour muscler son jeu en photographie, tandis que la gestion de l'énergie franchit un cap. Comme nous le soulignions récemment, la série 17T s’offre une nouvelle ambition avec Leica et des batteries record.

Si son grand frère est très impressionnant, le Xiaomi 17T a son mot à dire, même pour les utilisateurs pointilleux.

Certes, le modèle supérieur affole les compteurs, à tel point que le Xiaomi 17T Pro obtient la deuxième place de notre Classement Smartphone, mais la version classique possède de solides arguments pour faire trembler la concurrence : prix plus raisonnable, appareil photo très solide et durabilité à toute épreuve avec son énorme batterie de 6 500 mAh, rare sur du haut de gamme.

Le volet durabilité : le pour et le contre du suivi logiciel

Xiaomi promet 4 ans de mises à jour majeures du système et 6 ans de correctifs de sécurité. Ce suivi étendu, en particulier les 6 ans de correctifs de sécurité (le point le plus crucial pour protéger vos données et vos applications bancaires), garantit une excellente viabilité à l'appareil.

Néanmoins, si l'on pèse le pour et le contre, cette durabilité reste un cran en dessous des politiques à 7 ans affichées par Samsung, Google ou Apple. Cependant, le prix du Xiaomi 17T est de 703 € sur le site de son constructeur, et peut déjà descendre à presque 550 € sur Amazon.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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