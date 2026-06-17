Xiaomi 17T : la puissance haut de gamme reste-t-elle accessible face aux géants ?

Dans ce contexte économique marqué par la forte inflation des composants, et notamment ce fameux RAMmageddon qui touche la plupart des secteurs liés à la tech, le constructeur chinois Xiaomi réussit à préserver son positionnement agressif.

Pour ceux qui ont suivi l'évolution du projet, cette sortie concrétise les rumeurs nées depuis quelques mois maintenant autour des deux nouveaux hauts de gamme de la marque, les Xiaomi 17T et 17T Pro

Une fiche technique musclée avec Leica et une autonomie solide

La marque poursuit sa collaboration avec le géant de l'optique pour muscler son jeu en photographie, tandis que la gestion de l'énergie franchit un cap. Comme nous le soulignions récemment, la série 17T s’offre une nouvelle ambition avec Leica et des batteries record.

Si son grand frère est très impressionnant, le Xiaomi 17T a son mot à dire, même pour les utilisateurs pointilleux.

Certes, le modèle supérieur affole les compteurs, à tel point que le Xiaomi 17T Pro obtient la deuxième place de notre Classement Smartphone, mais la version classique possède de solides arguments pour faire trembler la concurrence : prix plus raisonnable, appareil photo très solide et durabilité à toute épreuve avec son énorme batterie de 6 500 mAh, rare sur du haut de gamme.

Le volet durabilité : le pour et le contre du suivi logiciel

Xiaomi promet 4 ans de mises à jour majeures du système et 6 ans de correctifs de sécurité. Ce suivi étendu, en particulier les 6 ans de correctifs de sécurité (le point le plus crucial pour protéger vos données et vos applications bancaires), garantit une excellente viabilité à l'appareil.

Néanmoins, si l'on pèse le pour et le contre, cette durabilité reste un cran en dessous des politiques à 7 ans affichées par Samsung, Google ou Apple. Cependant, le prix du Xiaomi 17T est de 703 € sur le site de son constructeur, et peut déjà descendre à presque 550 € sur Amazon.