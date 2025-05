Xiaomi lance le Redmi A5 avec un écran 120 Hz pour moins de 130 euros

Le Redmi A5 représente une certaine évolution par rapport à ses prédécesseurs. En effet, ce nouveau modèle adopte un cadre plat et stylisé, agrémenté d'un contour métallique autour du module photographique qui lui confère une allure plus premium. Avec une épaisseur contenue à 8,26 millimètres et un poids de 198 grammes, le smartphone veut conserver une ergonomie adaptée à un usage prolongé. La certification IP54 permet de garantir une résistance aux éclaboussures et à la poussière.

Un très grand écran fluide

L'écran constitue l'une des améliorations les plus significatives de cette nouvelle génération. La dalle de 6,88 pouces offre une surface d'affichage généreuse avec une résolution de 1640 x 720 pixels. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, habituellement réservé aux modèles plus chers, permet une meilleure fluidité lors de la navigation et des jeux compatibles. La luminosité maximale de 1500 cd/m², selon la marque, veut assurer une lisibilité correcte en extérieur, tandis que la technologie DC Dimming et les certifications TÜV Rheinland visent à réduire la fatigue oculaire.

Notez la présence de la fonction Wet Touch qui permet l'utilisation de l'écran même avec les mains humides, détail pratique pour un usage quotidien. Cette configuration place le Redmi A5 en position favorable face à des concurrents comme le Samsung Galaxy A16 ou le realme C67, qui proposent des écrans similaires mais parfois dépourvus du taux de rafraîchissement élevé.

Photographie renforcée par l'intelligence artificielle

Le système photographique représente l'autre axe d'amélioration majeur du Redmi A5. Selon Xiaomi, le capteur principal de 32 mégapixels avec ouverture f/1.75 absorbe 18% de lumière supplémentaire comparé au Redmi A3, promettant de meilleures performances en conditions de faible éclairage.

L'intégration de l'intelligence artificielle vise à optimiser automatiquement les réglages selon les scènes détectées. Un capteur auxiliaire QVGA complète cette configuration pour les effets de profondeur.

La caméra frontale de 8 mégapixels bénéficie d'une fonction d'éclairage par l'écran qui simule un anneau lumineux pour améliorer les selfies en environnement sombre. Cette approche logicielle permet de contourner l'absence de flash frontal physique tout en maintenant les coûts de production. Les capacités photographiques du Redmi A5 se positionnent ainsi au niveau des standards actuels du segment d'entrée de gamme, où les constructeurs rivalisent pour proposer des capteurs de résolution élevée. Face aux Oppo A18 ou Honor X6a qui proposent des configurations similaires, le Redmi A5 mise sur l'optimisation logicielle et l'intelligence artificielle pour se démarquer.

Performances équilibrées pour un usage polyvalent

Le processeur UNISOC T7250 octocœur gravé en 12 nanomètres cadencé jusqu'à 1,8 GHz assure le fonctionnement du Redmi A5. Cette puce, spécifiquement conçue pour les smartphones d'entrée de gamme, offre un compromis entre performances et efficacité énergétique. La mémoire vive LPDDR4X peut être étendue jusqu'à 8 Go grâce à la fonction d'extension virtuelle qui utilise une partie du stockage interne. Le stockage UFS 2.2 ou eMMC 5.1 selon les versions garantit des vitesses de transfert correctes, avec possibilité d'extension jusqu'à 2 To via carte microSD.

Android 15 Go Edition optimise l'expérience utilisateur sur cette configuration matérielle en réduisant l'empreinte mémoire du système et en privilégiant les applications allégées. Cette version spécialement adaptée aux smartphones d'entrée de gamme permet un fonctionnement fluide même avec des ressources limitées. La batterie de 5200 mAh constitue un atout majeur pour l'autonomie.

La connectivité couvre les besoins essentiels avec la 4G, le Wi-Fi 802.11ac, le Bluetooth 5.2 et la possibilité d'utiliser deux cartes SIM simultanément. Notez la présence d’une prise casque 3,5 mm. Le capteur d'empreintes digitales latéral et le déverrouillage facial complètent les options de sécurisation.

Prix et disponibilité

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi A5 est commercialisé en noir, bleu, or et vert. Il est proposé en deux configurations : 3 Go de RAM avec 64 Go de stockage à 129 euros, et 4 Go de RAM avec 128 Go de stockage à 149 euros.