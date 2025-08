Xiaomi Poco F7 Ultra : Ce smartphone présente le meilleur rapport qualité/prix de notre comparatif

Pas de fioritures visuelles façon « cyber-sabre néon » ici : le F7 Ultra joue la carte de la sobriété, tout en embarquant une fiche technique d’une rare intensité. Et en bonus, il est d’ores et déjà disponible à un tarif plus abordable que prévu.

Un monstre de puissance sous des airs feutrés : le Poco F7 Ultra est l’un des rares smartphones capables de faire tourner Fortnite, Warzone Mobile ou Genshin Impact à fond… sans ressembler à une manette Transformers.

Une configuration digne d’un PC gamer… dans votre poche

Au cœur de ce F7 Ultra, on retrouve le Snapdragon 8 Elite, version survitaminée des puces Qualcomm, épaulé par jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0.

Oui, vous avez bien lu. Inutile de parler de « lag » ici, même avec plusieurs jeux AAA lancés simultanément en arrière-plan.

Et pour sublimer le tout, l’écran AMOLED de 6,8 pouces atteint des sommets : résolution WQHD+, fréquence 144 Hz, taux d’échantillonnage 2160 Hz, 2600 nits de luminosité… et une densité de 526 PPI.

Une dalle pensée pour les gamers, mais qui reste un bonheur à l’usage au quotidien.

✅ On adore Processeur Snapdragon 8 Elite + 24 Go de RAM

Écran AMOLED WQHD+ 144 Hz ultra lumineux

Refroidissement 4D FusionTech sans throttling ⚠️ À noter Poids conséquent (près de 220g)

Interface HyperOS 2 encore jeune

Refroidissement FusionTech : la promesse de performances stables

Avec son système FusionTech 4D à triple chambre de dissipation thermique, le Poco F7 Ultra garde la tête froide. Littéralement. Que vous soyez en pleine session de FPS ou de MOBA, la température reste stable, sans baisse de performances ni surchauffe désagréable.

« Maintenir 144 Hz constants pendant une heure de Warzone Mobile ? Le Poco F7 Ultra le fait. Sans bruit, sans chauffe excessive. »

Autonomie et recharge : la totale

Doté d’une batterie 5500 mAh, le Poco F7 Ultra vise l’endurance. Mais ce qui impressionne, c’est surtout sa HyperCharge 120W via USB-C : une recharge complète en 21 minutes chrono. À l’heure actuelle, ni Apple, ni Samsung, ni même OnePlus ne peuvent rivaliser sur ce terrain.

À retenir : Recharge intégrale en moins de 25 minutes, autonomie solide, et port USB-C full compatible avec manettes et accessoires gaming. Le combo parfait pour jouer sans contrainte.

Photo, design, usage quotidien : une vraie polyvalence

Exit les designs trop typés gamer : le Poco F7 Ultra opte pour une allure sobre et élégante, avec dos en verre texturé et cadre métallique. L’ergonomie est optimisée pour une prise en main confortable, même lors de longues sessions.

Côté photo, le module principal 64 MP avec stabilisation optique, un ultra grand-angle 12 MP, et un zoom optique 5x offrent une qualité d’image surprenante pour un modèle orienté performance brute.

Enfin, l’interface HyperOS 2 intègre plusieurs outils pour les gamers : profils thermiques personnalisés, optimisations par jeu, et compatibilité avec les manettes USB-C comme la Razer Kishi V2 ou la BackBone One.

Il est disponible dès maintenant… à prix réduit

Le Poco F7 Ultra est disponible à l’achat, sans attente ni précommande, et déjà affiché à un prix bien inférieur à son tarif initial.

Puissance, refroidissement, écran hors norme, charge éclair et design discret : le Poco F7 Ultra réussit l’exploit de cocher toutes les cases. Une référence incontournable pour les gamers… mais pas que.