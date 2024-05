Xiaomi Redmi Note 13 Pro : voici pourquoi les smartphones Samsung et Apple ne sont pas les seules alternatives

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est le dernier modèle des Redmi Note de Xiaomi, à mi chemin entre sa version simple et le modèle Pro Plus. Il est un savant mélange de composants haut de gamme, mais avec une finition plus milieu de gamme et quelques astuces très bien vues qui permettent un prix plus bas que ce que l’on pourrait croire.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone proposant plusieurs aspects intéressants. Tout d’abord, il s’agit d’un appareil à un prix relativement petit pour sa catégorie de prix, et ce, bien qu’il n’ait pas encore 1 an.

Il propose également un processeur très efficace, mais surtout des composants optimisés pour lui conférer de fortes compétences en termes de puissance, notamment 8 Go de RAM qui peuvent être en plus étendu de 4 Go supplémentaires lui conférant 12 Go de RAM en tout, soit autant que les plus gros haut de gamme !

Ajoutons que l’appareil photo de ce modèle est plus que convenable avec tout de même un objectif principal de 200 Mpx ! Certes, un appareil photo ne résume pas uniquement à ce nombre, mais il donne un bon indice.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est disponible pour 229 € sur Rakuten

En ce moment sur Rakuten, vous pouvez vous procurer le Xiaomi Redmi Note 13 Pro pour seulement 229 €, ce qui représente une belle réduction de prix. Il s’agit en plus d’une version européenne avec 2 ans de garantie !