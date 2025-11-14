Xiaomi Redmi Note 14 : enfin une autre marque que Samsung numéro 1 des ventes de smartphones sur Amazon

Le succès était prévisible, mais il prend aujourd’hui une autre dimension. Le Xiaomi Redmi Note 14 vient de détrôner Samsung pour devenir le smartphone le plus vendu sur Amazon France. Une première depuis plusieurs mois pour la marque chinoise, qui confirme son retour en force sur le segment des téléphones abordables, avec un modèle complet proposé à seulement 119 €.

Rémi Deschamps - publié le 14/11/2025 à 17h45
Le Xiaomi Redmi Note 14
 

Bon plan Amazon : le Xiaomi Redmi Note 14 (6+128 Go) passe à 119 €, un prix record pour un modèle récent noté 4,3/5 par plus de 2 000 utilisateurs.

Le smartphone qui met tout le monde d’accord

Si le Redmi Note 14 plait autant, c’est qu’il combine des atouts rarement vus dans cette gamme de prix. On y retrouve un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces, une batterie généreuse de 5500 mAh compatible charge rapide 33 W, et surtout un capteur photo de 108 Mpx dopé à l’intelligence artificielle. 

Autant d’arguments qui permettent à Xiaomi de rivaliser avec les géants du milieu de gamme, tout en restant sous la barre symbolique des 120 €.

Le tout repose sur la puce MediaTek Helio G99-Ultra gravée en 6 nm, épaulée par 6 Go de RAM et le nouveau système HyperOS. Une configuration équilibrée et fluide, taillée pour le quotidien, le streaming ou les jeux légers.

✅ Points forts

  • Écran AMOLED 120 Hz lumineux et fluide
  • Capteur photo 108 Mpx performant
  • Batterie 5500 mAh avec charge rapide 33 W

⚠️ Points faibles

  • Chargeur non inclus
  • Performances limitées pour les jeux exigeants

Une percée symbolique pour Xiaomi

Ce succès sur Amazon confirme l’intérêt des smartphones Xiaomi, longtemps considérés comme les « bons plans » du marché. Après une série de modèles convaincants, le constructeur a su s'imposer enfin face à Samsung sur le podium des meilleures ventes en ligne.

Un résultat qui récompense une stratégie centrée sur le rapport qualité-prix, mais aussi sur la fiabilité : écran Gorilla Glass 5, connectivité 5G sur certaines variantes, et deux ans de garantie sur la version française.

À retenir : le Xiaomi Redmi Note 14 prend la tête des ventes sur Amazon. Un smartphone complet, fluide et endurant, à seulement 119 € en ce moment.

 

