Xiaomi Redmi Note 14 : enfin une autre marque que Samsung numéro 1 des ventes de smartphones sur Amazon

Bon plan Amazon : le Xiaomi Redmi Note 14 (6+128 Go) passe à 119 €, un prix record pour un modèle récent noté 4,3/5 par plus de 2 000 utilisateurs.

Le smartphone qui met tout le monde d’accord

Si le Redmi Note 14 plait autant, c’est qu’il combine des atouts rarement vus dans cette gamme de prix. On y retrouve un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces, une batterie généreuse de 5500 mAh compatible charge rapide 33 W, et surtout un capteur photo de 108 Mpx dopé à l’intelligence artificielle.

Autant d’arguments qui permettent à Xiaomi de rivaliser avec les géants du milieu de gamme, tout en restant sous la barre symbolique des 120 €.

Le tout repose sur la puce MediaTek Helio G99-Ultra gravée en 6 nm, épaulée par 6 Go de RAM et le nouveau système HyperOS. Une configuration équilibrée et fluide, taillée pour le quotidien, le streaming ou les jeux légers.

✅ Points forts Écran AMOLED 120 Hz lumineux et fluide

Capteur photo 108 Mpx performant

Batterie 5500 mAh avec charge rapide 33 W ⚠️ Points faibles Chargeur non inclus

Performances limitées pour les jeux exigeants

Une percée symbolique pour Xiaomi

Ce succès sur Amazon confirme l’intérêt des smartphones Xiaomi, longtemps considérés comme les « bons plans » du marché. Après une série de modèles convaincants, le constructeur a su s'imposer enfin face à Samsung sur le podium des meilleures ventes en ligne.

Un résultat qui récompense une stratégie centrée sur le rapport qualité-prix, mais aussi sur la fiabilité : écran Gorilla Glass 5, connectivité 5G sur certaines variantes, et deux ans de garantie sur la version française.