Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ : le monstre du milieu de gamme tombe à 225 €

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G est l’un des champions du milieu de gamme, et il est en très grosse promotion sur Cdiscount. Proposé à seulement 225,50 €, au lieu de 429 €, ce modèle propose puissance, autonomie et design haut de gamme.

Rémi Deschamps - publié le 11/11/2025 à 12h15
Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G pendant le Black Friday
 

Bon plan Cdiscount : le Redmi Note 14 Pro+ 5G (12 Go + 256 Go) chute à 225,50 €. Livraison gratuite et garantie 2 ans incluses.

Un concentré de puissance à petit prix

Le Redmi Note 14 Pro+ ne fait aucun compromis. Il embarque un écran AMOLED 120 Hz immersif, un processeur cadencé à 2,5 GHz et pas moins de 8, (voire 12 Go de RAM) pour une fluidité exemplaire. Avec ses 256 Go de stockage, il offre tout l’espace nécessaire pour vos applis, photos et vidéos.

Sa batterie haute capacité assure une autonomie remarquable, idéale pour les longues journées sans recharge. Côté photo, le triple capteur de 50 + 8 + 50 Mpx garantit des clichés nets et colorés, dignes de modèles bien plus chers.

✅ Points forts

  • Écran AMOLED 120 Hz fluide et lumineux
  • 12 Go de RAM + 256 Go de stockage
  • Autonomie solide et charge rapide

⚠️ Points faibles

  • Module photo un peu épais
  • Coloris blanc moins sobre que les versions noires

Un rapport qualité/prix imbattable

 

Proposé à 225 €, ce Redmi Note 14 Pro+ fait mieux que de nombreux concurrents à 300 €. Il confirme le savoir-faire de Xiaomi dans le segment des smartphones pas chers, en combinant confort d’usage, performances et finitions soignées.

Pour ceux qui cherchent un modèle 5G complet sans exploser leur tirelire, c’est clairement l’un des meilleurs plans du moment.

À retenir : le Redmi Note 14 Pro+ 5G offre le meilleur du milieu de gamme : écran AMOLED, 8 Go de RAM et grosse autonomie, le tout à seulement 225 €.

 

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
POCO F7 Ultra
Guide d'achat

Le meilleur de Xiaomi : les 3 smartphones à suivre pour le Black Friday

10/11/2025
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Notre sélection des smartphones à suivre pour le Black Novembre 2025

09/11/2025
Xiaomi 15T Pro
Guide d'achat

Black November : Les meilleurs smartphones pour la photo en novembre 2025

09/11/2025
Apple iPhone 16e
Guide d'achat

iPhone 16e VS Galaxy S25 FE : quel haut de gamme accessible vaut le coup ?

08/11/2025