Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ : le monstre du milieu de gamme tombe à 225 €

Bon plan Cdiscount : le Redmi Note 14 Pro+ 5G (12 Go + 256 Go) chute à 225,50 €. Livraison gratuite et garantie 2 ans incluses.

Un concentré de puissance à petit prix

Le Redmi Note 14 Pro+ ne fait aucun compromis. Il embarque un écran AMOLED 120 Hz immersif, un processeur cadencé à 2,5 GHz et pas moins de 8, (voire 12 Go de RAM) pour une fluidité exemplaire. Avec ses 256 Go de stockage, il offre tout l’espace nécessaire pour vos applis, photos et vidéos.

Sa batterie haute capacité assure une autonomie remarquable, idéale pour les longues journées sans recharge. Côté photo, le triple capteur de 50 + 8 + 50 Mpx garantit des clichés nets et colorés, dignes de modèles bien plus chers.

✅ Points forts Écran AMOLED 120 Hz fluide et lumineux

12 Go de RAM + 256 Go de stockage

Autonomie solide et charge rapide ⚠️ Points faibles Module photo un peu épais

Coloris blanc moins sobre que les versions noires

Un rapport qualité/prix imbattable

Proposé à 225 €, ce Redmi Note 14 Pro+ fait mieux que de nombreux concurrents à 300 €. Il confirme le savoir-faire de Xiaomi dans le segment des smartphones pas chers, en combinant confort d’usage, performances et finitions soignées.

Pour ceux qui cherchent un modèle 5G complet sans exploser leur tirelire, c’est clairement l’un des meilleurs plans du moment.