Xiaomi se lance dans la course aux écrans 165Hz après Asus, Motorola et Nubia

La société chinoise Xiaomi confirme ses travaux de recherche sur la technologie d'affichage à 165Hz pour sa prochaine génération de smartphones et notamment l’adoption de cette fréquence qui permet de fluidifier l’affichage. On sait que Asus, Motorola et Nubia utilisent déjà sur certains modèles des dalles capables d’atteindre les 165Hz.

Une réponse directe pour une plus grande fluidité

L'initiative de Xiaomi veut directement répondre aux marques précédemment citées mais également à OnePlus. En effet, selon les rumeurs, OnePlus prépare actuellement une tablette gaming dotée d'un écran 165Hz, ainsi qu'un smartphone gaming avec des boutons physiques latéraux qui ferait partie de la gamme Ace 6. Pour la marque chinoise, le OnePlus Ace 5 Ultra détient actuellement le record avec son écran à 144Hz parmi les smartphones de la marque, tandis que le OnePlus 13 se contente de 120Hz.

Effectivement, selon les informations relayées par Smart Pikachu sur Weibo, OnePlus développe simultanément un téléphone et une tablette gaming, tous deux équipés de la technologie 165Hz.

Une haute fréquence déjà utilisée mais pour quoi faire ?

Cette haute fréquence vise à offrir des expériences visuelles plus fluides, particulièrement importantes pour les amateurs de jeux qui dépendent de l'optimisation HyperOS pour obtenir des performances de premier plan. Xiaomi propose déjà des tablettes sous la gamme Redmi avec un écran LCD de 8,8 pouces fonctionnant à 165Hz.

Malgré de potentiels avantages, on peut également remette en question l'utilité réelle d'une fréquence de rafraîchissement de 165Hz, notamment parce que la plupart des applications et jeux actuels n'exploitent pas pleinement des fréquences supérieures à 90Hz. En outre, les préoccupations concernant l'impact sur l'autonomie de la batterie sont aussi un facteur critique.