ZTE lance la série Nubia Neo 3 : des smartphones pas chers conçus pour les gamers

La société ZTE Corporation a officiellement dévoilé sa nouvelle série de smartphones gaming Nubia Neo 3 lors du Mobile World Congress de Barcelone le 3 mars 2025.

Cette troisième génération, qui comprend les modèles Nubia Neo 3 GT 5G, Nubia Neo 3 5G et Nubia Neo 3 4G, s'inscrit dans la continuité de la stratégie du fabricant chinois pour conquérir le marché des smartphones dédiés au jeu mobile avec des modèles particulièrement abordables.

On connait la sous marque Red Magic dont les appareils sont totalement conçus pour les joueurs les plus exigeants et proposant déjà des excellents rapport qualité prix à l’image du dernier Red Magic 10 Pro, par exemple.

Une gamme pensée pour les joueurs mobiles

La série Nubia Neo 3 s'articule autour d'une philosophie baptisée « Born to Win » par le constructeur.

Selon ZTE, cette approche vise à offrir une expérience de jeu de niveau quasiment professionnel accessible à tous les utilisateurs. Pour y parvenir, le fabricant a intégré plusieurs fonctionnalités spécifiquement conçues pour améliorer l'expérience des joueurs. Ainsi, l'élément le plus caractéristique de cette gamme réside dans ses « gaming shoulder triggers », des gâchettes tactiles situées sur la tranche de l'appareil.

Ces commandes supplémentaires, entièrement personnalisables, permettent aux utilisateurs de configurer des contrôles plus précis pour leurs jeux favoris. D'après ZTE, cette fonctionnalité offre un niveau de contrôle comparable à celui des équipements utilisés par les joueurs professionnels.

ZTE utilise cette technologie sur les Red Magic mais elle n’est pas la seule à le faire puisque la concurrence aussi notamment sur le ROG Phone 9, ROG Phone 9 Pro d'Asus mais également sur certains mobiles POCO comme le POCO F4 GT, par exemple.

Le design adopte une esthétique qualifiée de « cyber-mecha » par la marque, avec des lignes géométriques marquées et un système d'éclairage ambiant dynamique. Cette identité visuelle, déjà présente sur les générations précédentes, a été affinée pour cette nouvelle itération. Les effets lumineux ne sont pas uniquement décoratifs puisqu'ils peuvent être configurés pour fournir des alertes visuelles pendant les sessions de jeu. Le Nubia Neo 3 est proposé en noir, jaune ou argenté. Pour le Neo 3 GT, il faudra choisir entre la finition noire ou jaune.

L'interface logicielle a également été repensée avec Gaming Space 3.0, un environnement dédié qui centralise les jeux et propose des outils d'optimisation. Cette surcouche permet notamment d'ajuster les paramètres de performance, de bloquer les notifications et d'activer différents modes d'affichage selon les besoins.

Le Nubia Neo 3 GT 5G, fer de lance de la gamme

Le modèle haut de gamme de cette série, le Nubia Neo 3 GT 5G, concentre les innovations les plus poussées. Il est équipé d'un écran OLED de 6,8 pouces affichant une résolution de 2392×1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Selon le fabricant, cet écran offre une fluidité optimale pour les jeux les plus exigeants tout en préservant la netteté des détails. C’est également cet écran que l’on trouve à l’avant du Nubia Neo 3 5G. La gestion thermique, point critique pour les smartphones gaming, a fait l'objet d'une attention particulière. Le système de refroidissement installé sur le Nubia Neo 3 GT 5G intègre ainsi une chambre à vapeur (VC) de 4083 mm² associée à une structure multicouche pour dissiper efficacement la chaleur. Cette solution technique permet, selon ZTE, de maintenir des performances stables même lors des sessions de jeu prolongées.

L'autonomie n'a pas été négligée avec une batterie d’une capacité de 6000 mAh sur les deux appareils, soit un niveau supérieur à la moyenne du marché actuel. La technologie de charge rapide 80W installé sur le Neo 3 GT 5G permet de récupérer rapidement de l'énergie, avec une recharge complète en moins d'une heure d'après les données communiquées par le constructeur. Le Neo 3 peut recharger sa batterie à 33W maximum.

Côté performances, le Nubia Neo 3 GT 5G est propulsé par le processeur Unisoc T9100, accompagné d'une mémoire vive extensible jusqu'à 24 Go de RAM dynamique et d'un espace de stockage pouvant atteindre 256 Go. Le Neo 3 5G dispose d’un Soc Unisoc T8300 associé à un maximum de 20 Go (12+8 Go) de mémoire vive (physique et virtuelle). Le moteur d'optimisation NeoTurbo utilise l'intelligence artificielle pour adapter les performances en fonction des applications utilisées. L'expérience audio s’appuie sur l'intégration de haut-parleurs stéréo compatibles avec la technologie DTS:X Ultra. Le retour haptique est assuré par un moteur linéaire à axe Z qui, selon ZTE, offre des vibrations plus précises et immersives que les solutions traditionnelles.

L'intelligence artificielle au service du jeu

La série Nubia Neo 3 intègre plusieurs fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. La plus notable est Demi, un assistant virtuel spécialisé qui va au-delà des fonctions classiques des assistants vocaux. Cet outil propose des conseils personnalisés pour optimiser l'expérience de jeu et s'adapte aux habitudes de l'utilisateur.

Le système photographique bénéficie également des apports de l'IA avec la technologie Neovision. Le capteur principal de 50 mégapixels est associé à des algorithmes qui optimisent automatiquement les paramètres de prise de vue selon les conditions.

Parmi les autres fonctionnalités alimentées par l'IA, on trouve un système de traduction en temps réel pour les appels et les conversations. Cette option permet de communiquer avec des interlocuteurs parlant une langue différente, une fonctionnalité particulièrement utile pour les jeux en ligne internationaux. Il y a également un capteur spécifique pour les effets de flou (effet Bokeh), de 2 mégapixels tandis que les selfies sont confiés à un capteur de 16 mégapixels, intégré au sein d’un poinçon et non pas sous l’écran, à l’image des Red Magic.

Positionnement sur le marché et disponibilité

Avec un prix annoncé de 259 euros pour la version 5G, la série Nubia Neo 3 se positionne sur le segment milieu de gamme du marché des smartphones gaming. Cette stratégie place ces appareils en concurrence directe avec des modèles comme le Poco F6 ou le Realme GT 6T, tout en proposant des fonctionnalités spécifiquement orientées vers le jeu.

Par rapport aux smartphones gaming haut de gamme comme les ROG Phone 9 ou 9 Pro d'Asus ou le RedMagic 10 Pro de Nubia, la série Neo 3 fait quelques compromis sur les spécifications techniques pour atteindre un prix plus accessible. Néanmoins, les fonctionnalités dédiées au jeu comme les gâchettes tactiles et le système de refroidissement avancé en font des modèles à part face aux smartphones généralistes de même gamme de prix.