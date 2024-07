Les meilleurs smartphones chinois à petit prix à obtenir pendant les soldes entre le Xiaomi Redmi Note 13, le Honor Magic 200 Lite et le OnePlus 10T

Le design est souvent un critère déterminant dans le choix d’un smartphone. Le Honor Magic 200 Lite se distingue par ses capteurs photo organisés en triangle sur une plaque noire dans le coin supérieur gauche du dos. Ce modèle présente des profils très plats et un revêtement antitrace de doigt, le rendant particulièrement agréable au toucher. Il est disponible en bleu, cyan ou noir. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G, quant à lui, place ses capteurs dans le coin supérieur gauche également, mais sans plaque, les objectifs dépassent directement de la coque. Ses profils sont plats, mais légèrement plus épais que le Honor Magic 200 Lite. Ce modèle est proposé en noir, bleu et blanc.

Le OnePlus 10T opte pour une approche différente avec des profils arrondis et trois capteurs photo installés sur une plaque dans le coin supérieur gauche du dos. Cette configuration symétrique est mise en valeur par un fond noir contrastant avec le reste de la couleur du téléphone, disponible en vert ou noir. Ce smartphone est aussi recouvert de verre, ajoutant une touche de sophistication.

En termes de dimensions, le Honor Magic 200 Lite est le plus léger et l'un des plus fins parmi les modèles comparés. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G est légèrement plus large et plus épais que le Honor Magic 200 Lite, il reste relativement léger. Le OnePlus 10T est le plus grand et le plus lourd des trois. Ce modèle est plus robuste, ce qui pourrait être un avantage pour certains utilisateurs.

La capacité de la batterie est un autre critère crucial. Le Honor Magic 200 Lite est équipé d'une batterie de 4500 mAh avec une puissance de charge supportée de 35 watts, sans possibilité de charge sans fil. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G possède la plus grande batterie avec 5000 mAh et une puissance de charge de 33 watts. Bien qu'il offre la plus grande capacité, sa vitesse de chargement est légèrement inférieure à celle du Honor Magic 200 Lite. Le OnePlus 10T se distingue avec une batterie de 4800 mAh, mais surtout par sa puissance de charge impressionnante de 150 watts, garantissant une recharge extrêmement rapide. Cependant, comme les autres modèles, il ne propose pas de charge sans fil.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Honor Magic 200 Lite et le Xiaomi Redmi Note 13 5G sont tous deux équipés du processeur MediaTek Dimensity 6080 et offrent 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne. Cependant, seul le Xiaomi Redmi Note 13 permet d’étendre le stockage avec une carte microSD. Le OnePlus 10T est le plus puissant avec son processeur Snapdragon 8+ Gen 1, offrant une performance nettement supérieure. Il est disponible en deux configurations : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, sans possibilité d’extension via microSD.

Les trois smartphones disposent d'écrans AMOLED, mais il y a des différences notables. Le Honor Magic 200 Lite possède un écran plat de 6,7 pouces avec une définition de 1080x2412 pixels, compatible HDR10 et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G a un écran de 6,67 pouces, avec une définition de 1080x2400 pixels et un pic de luminosité de 1800 cd/m². Il se distingue par sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une fluidité supérieure. Le OnePlus 10T, avec un écran de 6,7 pouces, propose également une définition de 1080x2412 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, compatible HDR10+. Cependant, les spécificités de luminosité ne sont pas communiquées.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Honor Magic 200 Lite est équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels stabilisé optiquement, un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur à selfie est de 50 mégapixels. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G possède également un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un module macro de 2 mégapixels. Son capteur à selfie est de 16 mégapixels. Le OnePlus 10T se démarque avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur à selfie est de 16 mégapixels.

Enfin, tous les smartphones supportent les réseaux 5G. Le Honor Magic 200 Lite et le Xiaomi Redmi Note 13 5G sont équipés du Wi-Fi 5, tandis que le OnePlus 10T supporte le Wi-Fi 6, plus rapide et performant. Le Honor Magic 200 Lite et le OnePlus 10T ne disposent pas de prise jack, contrairement au Xiaomi Redmi Note 13 5G.

En matière de certification d’étanchéité, le Honor Magic 200 Lite est certifié IP65, tandis que le Xiaomi Redmi Note 13 5G est certifié IP54 et le OnePlus 10T n'est pas étanche. Aucun des modèles n'a d'émetteur infrarouge, sauf le Xiaomi Redmi Note 13 5G. Le lecteur d'empreintes digitales est situé sur le profil pour le Honor Magic 200 Lite et le Xiaomi Redmi Note 13 5G, et sous l'écran pour le OnePlus 10T, offrant une intégration plus moderne.