3 smartphones 5G performants à prix cassé pendant les soldes

Les trois smartphones abordés ici adoptent chacun un design distinct, aussi bien en termes de lignes que de disposition des capteurs photo. Le Poco X6 Pro présente une face arrière avec un bloc photo rectangulaire étendu horizontalement, dans lequel sont intégrés trois capteurs. Cette disposition donne un aspect massif à l’arrière du téléphone. Son profil est plat, ce qui s’accorde avec les tendances actuelles en matière de design. Il est disponible en trois coloris : noir, jaune et gris.

Le Honor 90, quant à lui, opte pour une esthétique plus arrondie et sophistiquée. Son bloc photo est divisé en deux cercles séparés verticalement, chacun accueillant un ou plusieurs capteurs, dans un style proche de certains modèles haut de gamme. Les tranches sont légèrement incurvées, tant à l’avant qu’à l’arrière, ce qui lui confère une bonne prise en main. Il se décline en quatre coloris : Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver et Peacock Blue.

Le Motorola Edge 40 Neo adopte également des formes arrondies avec un écran légèrement incurvé sur les bords. Son module photo est rectangulaire, placé verticalement en haut à gauche de la face arrière. Ce module comprend deux capteurs alignés verticalement, avec le flash LED placé à côté. Motorola propose ce modèle en plusieurs teintes audacieuses issues d’un partenariat avec Pantone : Black Beauty, Soothing Sea et Caneel Bay.

Concernant les mensurations, le Honor 90 est le plus grand des trois avec une diagonale de 6,7 pouces, tandis que le Poco X6 Pro et le Motorola Edge 40 Neo se situent respectivement à 6,67 et 6,55 pouces. Le Motorola est le plus léger avec ses 170 grammes, contre 179 grammes pour le Honor 90 et 190 grammes pour le Poco X6 Pro, ce dernier étant donc le plus lourd. En termes d'étanchéité, seul le Motorola Edge 40 Neo est certifié IP68, ce qui lui assure une résistance à la poussière et à l’eau. Le Poco X6 Pro et le Honor 90 ne bénéficient d’aucune certification officielle à ce sujet.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du point de vue des performances, les trois modèles affichent des spécificités techniques intéressantes, bien que de niveaux légèrement différents. Le Poco X6 Pro est équipé du processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra, une puce gravée en 4 nm qui assure des performances de haut niveau, particulièrement en multitâche et en jeu. Il est accompagné de 8 ou 12 Go de mémoire vive (RAM), selon la version, et de 256 ou 512 Go de stockage interne. Il n’est pas possible d’étendre ce stockage via carte microSD.

Le Honor 90 embarque le Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, un processeur milieu de gamme solide, bien que moins performant que le Dimensity 8300-Ultra. Il est décliné avec 8 ou 12 Go de RAM, et 256 ou 512 Go de stockage interne, non extensible lui aussi. Enfin, le Motorola Edge 40 Neo repose sur le processeur MediaTek Dimensity 7030, une puce conçue pour l'efficacité énergétique et la fluidité au quotidien, mais qui reste inférieure aux deux autres en matière de puissance brute. Il est disponible en versions 8 ou 12 Go de RAM, avec 128 ou 256 Go de stockage, là encore sans possibilité d’extension.

En analysant ces éléments, le Poco X6 Pro se positionne clairement comme le plus puissant des trois, notamment grâce à son SoC récent et performant. Il est suivi par le Honor 90, dont le Snapdragon 7 Gen 1 reste très compétent pour un usage quotidien soutenu. Le Motorola Edge 40 Neo arrive en dernière position dans ce classement, mais propose néanmoins une expérience fluide pour les tâches courantes.

Du côté des écrans, les trois smartphones misent sur la technologie AMOLED, avec quelques différences notables. Le Poco X6 Pro propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1800 cd:/m², ce qui garantit une très bonne lisibilité même en plein soleil. Son écran est plat.

Le Honor 90 offre une dalle AMOLED de 6,7 pouces, également à 120 Hz, avec une luminosité maximale impressionnante de 1600 cd:/m² et un support HDR10+. Son écran est incurvé sur les bords, ce qui peut plaire aux amateurs de design premium, mais peut également entraîner quelques réflexions ou fausses manipulations.

Le Motorola Edge 40 Neo intègre une dalle pOLED de 6,55 pouces, aussi à 120 Hz, avec une luminosité de 1300 cd:/m². Son écran est également incurvé sur les bords, ce qui améliore l’immersion, mais peut pénaliser la prise en main pour certains utilisateurs.

En termes de qualité globale d’affichage, le Poco X6 Pro se distingue par sa très haute luminosité, sa diagonale confortable et son écran plat qui limite les erreurs tactiles. Il est suivi de près par le Honor 90, dont l’écran légèrement plus grand et incurvé séduira ceux qui recherchent une expérience visuelle immersive. Le Motorola Edge 40 Neo, bien que légèrement plus petit, reste compétitif avec son écran pOLED très bien calibré, mais se positionne un cran en dessous en matière de luminosité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les capacités photographiques de ces smartphones montrent des écarts notables. Le Honor 90 se démarque nettement avec un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il embarque un capteur selfie de 50 mégapixels, ce qui est rare dans cette gamme de prix. Cette configuration permet de capturer des clichés très détaillés, notamment en bonne lumière, avec une gestion fine de la profondeur et des couleurs.

Le Poco X6 Pro propose une configuration plus classique avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, il se dote d’un capteur frontal de 16 mégapixels. Ce module photo reste performant pour un usage quotidien, mais n’atteint pas la finesse de restitution du Honor 90.

Le Motorola Edge 40 Neo intègre quant à lui un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, épaulé par un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le capteur frontal est de 32 mégapixels. Bien qu’il dispose de capteurs moins nombreux, le traitement logiciel et la stabilisation optique lui permettent de livrer des clichés nets, y compris en basse lumière.

Concernant la connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G. Le Poco X6 Pro propose le Wi-Fi 6, tout comme le Honor 90, tandis que le Motorola Edge 40 Neo se limite au Wi-Fi 5. Aucun des trois modèles ne dispose de prise jack audio, ce qui impose l’utilisation d’un adaptateur ou d’écouteurs sans fil. Aucun ne propose non plus de port infrarouge. Le capteur d’empreintes digitales est situé sous l’écran pour les trois smartphones, ce qui est pratique et assure un déverrouillage rapide.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Du côté de l’autonomie, les capacités de batterie varient sensiblement. Le Poco X6 Pro intègre une batterie de 5000 mAh, ce qui lui permet d’assurer une journée complète d’utilisation, voire plus selon les usages. Il prend en charge la charge rapide à 67 W, permettant de recharger la batterie en moins de 50 minutes selon le constructeur. En revanche, il ne propose pas de recharge sans fil.

Le Honor 90 possède également une batterie de 5000 mAh, avec une charge rapide à 66 W. Comme le Poco, il ne permet pas de recharge sans fil. Son autonomie est globalement équivalente à celle du X6 Pro, avec une endurance légèrement meilleure grâce à une optimisation logicielle efficace.

Le Motorola Edge 40 Neo se distingue ici avec une batterie légèrement plus petite, de 5000 mAh également, mais avec une charge rapide à 68 W. En revanche, il se différencie surtout par le fait qu’il propose la recharge sans fil à 15 W, ce qui le place devant les deux autres sur ce plan.

En termes d’endurance théorique, les trois smartphones sont très proches grâce à une batterie identique en capacité. Cependant, en fonction des usages et de l’optimisation logicielle, le Honor 90 pourrait offrir une autonomie légèrement supérieure. Pour la recharge, le Motorola Edge 40 Neo est le plus polyvalent, notamment grâce à sa compatibilité avec la recharge sans fil, absente chez ses concurrents.

Ainsi, chacun des modèles présente des avantages spécifiques. Le Poco X6 Pro est le plus puissant et dispose d’un écran très lumineux. Le Honor 90 l’emporte sur la photo et l’autonomie. Le Motorola Edge 40 Neo est celui qui combine un bon équilibre général, un design séduisant, la certification IP68 et la recharge sans fil, rare à ce niveau de prix.