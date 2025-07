3 smartphones puissants pour jouer, mais à prix accessible

Les trois smartphones que nous comparons ici misent chacun sur un design bien distinct. Le Poco X7 Pro propose un module photo arrière rectangulaire placé dans le coin supérieur gauche, où les capteurs sont alignés verticalement. Son dos en verre adopte un profil plat, avec des tranches également plates, suivant la tendance actuelle. Il est décliné en trois coloris : Bleu Horizon, Gris Minuit et Jaune Soleil.

Le RedMagic 10 Air, quant à lui, se distingue nettement par son look typé "gaming", avec un dos semi-transparent laissant entrevoir des composants internes stylisés et une LED RGB intégrée. Son module photo est centré verticalement au dos, dans un agencement circulaire futuriste. Son profil est légèrement arrondi sur les tranches. Il est proposé en Noir Obsidienne et Transparent Glacé.

Le Galaxy S25, de son côté, mise sur la sobriété avec ses capteurs intégrés de manière indépendante dans le coin supérieur gauche, sans bloc apparent. Ses tranches sont légèrement arrondies, et il se décline en quatre teintes : Noir Carbone, Argent Neige, Bleu Azur et Vert Sauge.

Concernant les dimensions, le Galaxy S25 est le plus compact des trois avec une hauteur de 146 mm, tandis que le RedMagic 10 Air est le plus imposant avec ses 170 mm. Côté poids, le Poco X7 Pro est le plus léger (187 g), alors que le RedMagic 10 Air, fidèle à son ADN gaming, atteint 228 g. En matière d’étanchéité, seul le Galaxy S25 est certifié IP68, offrant ainsi une protection contre l’eau et la poussière. Le Poco X7 Pro n’a pas de certification officielle, tandis que le RedMagic 10 Air n’affiche aucune étanchéité déclarée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Côté performances, les trois smartphones s’appuient sur des puces solides, pensées pour répondre aux usages exigeants, dont le jeu vidéo. Le Poco X7 Pro embarque le processeur MediaTek Dimensity 9200+, couplé à 12 Go de RAM LPDDR5X et à 256 Go de stockage UFS 4.0, non extensible.

Le RedMagic 10 Air est équipé du Snapdragon 8 Gen 3, l’un des SoC les plus puissants du moment, épaulé ici par 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0, également non extensible. Quant au Samsung Galaxy S25, il mise sur l’Exynos 2500, un processeur maison gravé en 3 nm, associé à 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.1. Ce modèle non plus ne propose pas de port microSD.

En termes de hiérarchie de puissance brute, le RedMagic 10 Air prend logiquement la tête grâce à son Snapdragon 8 Gen 3, surclassant ses concurrents tant en performances CPU que GPU. En deuxième position, le Galaxy S25 profite d’une bonne optimisation logicielle et de performances élevées avec son Exynos 2500. Le Poco X7 Pro, bien qu’efficace, reste légèrement en retrait dans les benchmarks face aux deux autres.

Concernant l’affichage, les différences sont notables. Le Poco X7 Pro dispose d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces, plate, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale annoncée à 1800 cd/m².

Le RedMagic 10 Air propose une dalle AMOLED de 6,8 pouces, au taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz, et une luminosité culminant à 1600 cd/m². Outre cette haute fréquence, il a aussi l’avantage de ne pas avoir de gêne au niveau du capteur photo à selfie, ce qui est le cas de tous les autres.

De son côté, le Galaxy S25 mise sur une dalle AMOLED Dynamic 2X de 6,2 pouces, plate, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale atteignant 2600 cd/m², ce qui en fait le plus lumineux des trois.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le volet photographique, chacun des modèles adopte une stratégie différente. Le Poco X7 Pro dispose d’un triple module photo avec un capteur principal de 64 mégapixels (f/1.8), un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. En façade, il propose une caméra selfie de 16 mégapixels.

Le RedMagic 10 Air se dote également de trois capteurs arrière : un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.9), un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels. Sa caméra avant atteint 16 mégapixels, elle aussi. Enfin, le Galaxy S25 affiche une configuration plus haut de gamme : capteur principal de 50 mégapixels (f/1.8), ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels, lui permettant une plus grande polyvalence. À l’avant, un capteur de 12 mégapixels assure les autoportraits.

Ainsi, pour les prises de vue, le Galaxy S25 prend l’avantage, notamment grâce à son téléobjectif optique, absent des deux autres. Il est donc mieux armé pour répondre à différents scénarios photographiques. Le RedMagic 10 Air arrive en seconde position, profitant d’un bon capteur principal, tandis que le Poco X7 Pro ferme la marche avec un module certes correct, mais plus limité.

Côté connectivité, tous les modèles prennent en charge la 5G. Le Poco X7 Pro propose du Wi-Fi 6E, le RedMagic 10 Air monte jusqu’au Wi-Fi 7, tandis que le Galaxy S25 est également compatible Wi-Fi 7. Aucun des trois modèles ne dispose de prise jack 3,5 mm. En revanche, seul le RedMagic 10 Air conserve un émetteur infrarouge, utile pour contrôler certains appareils électroniques. Pour l’authentification biométrique, le lecteur d’empreinte est situé sous l’écran sur les trois smartphones, une position aujourd’hui devenue standard, et particulièrement pratique.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

La question de l’autonomie est cruciale, en particulier pour les utilisateurs intensifs et les joueurs. Le Poco X7 Pro embarque une batterie de 5100 mAh, contre 5500 mAh pour le RedMagic 10 Air et 4000 mAh pour le Galaxy S25, qui fait ici figure d’exception. Sur le papier, le RedMagic 10 Air devrait offrir la meilleure autonomie, notamment grâce à sa capacité supérieure et à une gestion énergétique optimisée malgré son écran très fluide.

Le Poco X7 Pro, avec une batterie légèrement inférieure, devrait se montrer également endurant, d’autant que son écran consomme un peu moins. En revanche, le Galaxy S25, avec sa batterie de 4000 mAh, peut se révéler un peu juste dans les usages intensifs, bien que son optimisation logicielle compense en partie cette différence.

Concernant la recharge, les trois modèles proposent des technologies rapides, mais avec des écarts notables. Le Poco X7 Pro supporte une recharge filaire de 67 W, le RedMagic 10 Air grimpe jusqu’à 80 W, tandis que le Galaxy S25 se contente d’une charge de 45 W. En matière de recharge sans fil, seuls le Galaxy S25 (15 W) et le RedMagic 10 Air (15 W également) sont compatibles. Le Poco X7 Pro, pour sa part, ne propose pas la recharge sans fil. Enfin, aucun des trois modèles ne permet de charge inversée.