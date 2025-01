5 nouveaux smartphones de Xiaomi au rapport qualité-prix imbattable sont arrivés pour les soldes

Les cinq smartphones proposés par Xiaomi se démarquent autant par leurs dimensions que par leurs finitions. Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G et le Redmi Note 14 Pro 5G affichent des designs très similaires : leurs capteurs photo arrière, regroupés au centre dans un carré symétrique, sont cerclés d’une finition chromée avec des côtés légèrement bombés. Leurs profils arrondis et leurs options de coloris (bleu, noir ou violet avec des tons bicolores pour certaines finitions) leur confèrent une allure premium. Le Redmi Note 14 5G et le Redmi Note 14, quant à eux, adoptent un style plus classique, avec leurs capteurs disposés verticalement dans le coin supérieur gauche. La version 14 5G présente trois capteurs montés sur une plaque légèrement proéminente, tandis que le 14 opte pour des objectifs qui dépassent directement de la coque. Tous deux affichent des profils plats, une caractéristique qui favorise une prise en main ferme.

Le Redmi Note 14 Pro, enfin, conserve l’organisation centrale de ses capteurs arrière, dans un carré similaire aux versions Pro Plus et Pro 5G, mais il se distingue par une épaisseur légèrement inférieure (8,24 mm) et un poids réduit à 180 g, en faisant le modèle le plus léger. En revanche, le Redmi Note 14, avec ses 200 g, est le plus lourd.

En matière de dimensions, le Redmi Note 14 Pro 5G est le plus compact avec une hauteur de 162,3 mm et une largeur de 74,4 mm, tandis que le Redmi Note 14 est légèrement plus grand avec 163,5 mm en hauteur et 76,5 mm en largeur.

Côté certifications d’étanchéité, seuls le Redmi Note 14 Pro Plus 5G et le 14 Pro 5G se distinguent par une résistance IP68, les rendant totalement protégés contre la poussière et l’immersion dans l’eau. Les autres modèles affichent des certifications plus modestes : IP64 pour le 14 5G et le 14 Pro, et IP54 pour le 14, ce qui garantit seulement une protection contre les éclaboussures et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance brute, le Redmi Note 14 Pro Plus 5G est le plus performant, équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 couplé à 8 ou 12 Go de RAM. Ce chipset dernier cri est conçu pour gérer aisément les tâches exigeantes, comme les jeux ou le multitâche intensif.

Le Redmi Note 14 Pro 5G, doté du MediaTek Dimensity 7300-Ultra, arrive en seconde position. Bien que légèrement en retrait par rapport au Snapdragon, ce processeur offre d'excellentes performances, notamment pour les applications multimédias et le streaming.

Les modèles Redmi Note 14 5G et Redmi Note 14 embarquent respectivement les processeurs Dimensity 7025-Ultra et Helio G99-Ultra, adaptés à une utilisation polyvalente, mais moins puissants que les versions Pro. Enfin, le Redmi Note 14 Pro, avec son Helio G100-Ultra, se positionne entre ces deux extrêmes, offrant une performance équilibrée.

En matière de mémoire, tous les modèles proposent entre 6 et 12 Go de RAM, avec une capacité de stockage allant jusqu'à 512 Go pour les versions les plus premium. Cependant, seuls les 14, 14 5G et 14 Pro permettent d’étendre leur espace de stockage via une carte micro SD, un avantage notable pour les utilisateurs ayant de gros besoins en espace de stockage.

Tous les smartphones de cette sélection partagent une dalle AMOLED de 6,67 pouces, mais leurs spécifications varient. Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G et le 14 Pro 5G dominent avec une luminosité maximale impressionnante de 3000 cd/m², assurant une excellente lisibilité en plein soleil. Leur compatibilité avec HDR10 et Dolby Vision renforce l'expérience visuelle pour les contenus HDR.

Le Redmi Note 14 5G offre une luminosité maximale de 2100 cd/m², tandis que les 14 et 14 Pro se limitent à 1800 cd/m², ce qui reste largement suffisant pour un usage quotidien. Tous les modèles partagent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une fluidité remarquable pour la navigation et les jeux.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G, le Redmi Note 14 Pro 5G et le Redmi Note 14 Pro se démarquent immédiatement grâce à leur capteur principal de 200 mégapixels. Ce capteur permet de capturer des images avec une précision exceptionnelle, offrant un haut niveau de détails, même en conditions de faible luminosité. Les modèles Pro Plus et Pro 5G bénéficient en outre d’algorithmes de traitement avancés pour optimiser les contrastes et les couleurs.

Les modèles Redmi Note 14 5G et Redmi Note 14, bien qu’un cran en dessous, ne sont pas en reste avec leur capteur principal de 108 mégapixels. Ces capteurs permettent de réaliser des clichés nets et lumineux, idéaux pour les prises de vue quotidiennes. Toutefois, leur rendu est légèrement moins détaillé que celui des modèles équipés du capteur de 200 mégapixels, surtout lorsqu’il s'agit d’agrandir ou de recadrer des photos.

Tous les smartphones de cette sélection partagent des capteurs secondaires similaires, à savoir : un ultra grand-angle de 8 mégapixels, parfait pour capturer des paysages ou des photos de groupe. Cependant, la résolution limitée se traduit par des détails un peu moins précis sur ces clichés, en particulier dans des conditions de faible éclairage. Ils ont aussi tous un capteur macro de 2 mégapixels, destiné aux prises de vue rapprochées. Bien que pratique pour les amateurs de photographie macro, la faible résolution de ce capteur limite son utilité aux situations spécifiques et aux expérimentations créatives.

Tous les modèles prennent en charge le Wi-Fi (version 6E pour le Pro Plus, version 6 pour le Pro 5G, et version 5 pour les autres). Seuls les modèles non-Pro incluent une prise jack, et l’émetteur infrarouge est présent sur l’ensemble des smartphones.

Qu'en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Le Redmi Note 14 Pro est en tête en termes de batterie, avec 5500 mAh, offrant potentiellement la meilleure autonomie. En revanche, le Pro Plus bénéficie d'une charge ultra-rapide de 120 W, permettant une recharge complète en seulement quelques minutes, un avantage déterminant pour les utilisateurs pressés. Aucun des modèles ne prend en charge la recharge sans fil, un point à considérer.