5G+ en France : les meilleurs smartphones compatibles en 2025 ?

Les trois smartphones sélectionnés se distinguent nettement en matière de design, tant par le positionnement de leurs modules photo que par la conception générale de leur châssis. Le Honor Magic6 Pro arbore un grand bloc circulaire centré au dos, avec une disposition symétrique des capteurs, ce qui lui confère un aspect futuriste. À l’inverse, le Samsung Galaxy S25 Ultra opte pour une intégration plus minimaliste, avec des capteurs photo alignés verticalement et individuellement dans le coin supérieur gauche, un choix hérité des précédentes générations Galaxy S. Enfin, l’iPhone 16 reste fidèle à l’approche d’Apple, avec un bloc carré positionné également dans le coin supérieur gauche, mais cette fois-ci légèrement repensé pour intégrer un nouveau positionnement diagonal des capteurs sur les modèles non-Pro.

Concernant les profils, le Galaxy S25 Ultra reste fidèle à un design plutôt anguleux et plat, tandis que le Magic6 Pro joue la carte des courbes avec un dos légèrement bombé et un écran incurvé. L’iPhone 16, pour sa part, conserve un profil plat avec des tranches métalliques nettes, typique de la marque à la pomme.

Les coloris varient également selon les modèles : le Magic6 Pro est disponible en vert, noir et une version cuir végétal brun. Le Galaxy S25 Ultra est proposé en noir titane, gris titane, blanc titane et bleu titane. Quant à l’iPhone 16, il se décline en noir, blanc, bleu, rose et jaune, dans une logique très orientée grand public.

Sur le plan des dimensions, le plus petit des trois est l’iPhone 16, qui, avec une diagonale d'écran plus modeste, reste le plus compact. Le Magic6 Pro et le Galaxy S25 Ultra jouent dans la même cour des grands formats, avec cependant un léger avantage en hauteur pour le Samsung. Côté poids, le plus léger reste l’iPhone 16, tandis que le Galaxy S25 Ultra, en raison de son châssis en titane et de sa batterie généreuse, est le plus lourd du trio.

Enfin, tous trois bénéficient d’une certification d’étanchéité : IP68 pour le Magic6 Pro et le Galaxy S25 Ultra, garantissant une immersion jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes. L’iPhone 16 propose également une certification IP68, mais Apple reste traditionnellement discret sur les conditions précises d’immersion.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du côté de la puissance, chaque fabricant mise sur ses technologies maison ou les derniers composants du moment. Le Honor Magic6 Pro est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, couplé à 12 ou 16 Go de RAM selon les configurations, et jusqu’à 1 To de stockage interne. Le Samsung Galaxy S25 Ultra utilise le même processeur, le Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, une version optimisée spécifiquement pour les appareils de la marque, avec 12 Go de RAM et également des options allant jusqu’à 1 To. En revanche, le stockage n’est pas extensible par carte microSD, un point commun aux trois modèles. L’iPhone 16 quant à lui embarque la nouvelle puce Apple A18, basée sur une gravure 3 nm de dernière génération, avec 8 Go de RAM et des configurations allant de 128 Go à 1 To, toujours sans possibilité d’extension via carte microSD.

En termes de hiérarchie de puissance brute, l’Apple A18 reste légèrement en avance sur le Snapdragon 8 Gen 3, notamment grâce à son efficacité énergétique et à ses performances en single-core. Cependant, le Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, légèrement surcadencé, offre de très bonnes performances en multi-tâche. Ainsi, si l’on classe les modèles selon leur puissance globale : iPhone 16 en tête, suivi de très près par le Galaxy S25 Ultra, puis le Magic6 Pro, légèrement en retrait mais tout de même très performant.

Sur le plan de l’affichage, les différences sont aussi notables. Le Honor Magic6 Pro dispose d’un écran LTPO OLED incurvé de 6,8 pouces, avec une définition FHD+, une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz, et une luminosité maximale annoncée de 5000 cd/m² en pic HDR, un chiffre exceptionnellement élevé sur le marché actuel. Le Galaxy S25 Ultra est équipé d’un écran Dynamic AMOLED 2X plat de 6,8 pouces, avec une définition QHD+, un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, et une luminosité maximale d’environ 2600 cd/m². Enfin, l’iPhone 16 propose un écran OLED plat de 6,1 pouces, avec un taux de rafraîchissement fixe à 60 Hz pour le modèle standard, ou adaptatif jusqu’à 120 Hz sur la version Pro, et une luminosité maximale de 2000 cd/m² en plein soleil.

En matière de confort visuel, le Magic6 Pro l’emporte grâce à sa luminosité extrême et son adaptabilité. Le Galaxy S25 Ultra arrive juste derrière avec une meilleure définition et un excellent rendu des couleurs. L’iPhone 16, bien qu’efficace, reste en retrait sur le plan de la fréquence de rafraîchissement (dans sa version de base) et de la taille de l’écran.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté des modules photo, les trois smartphones adoptent des stratégies bien distinctes, reflétant la philosophie propre à chaque constructeur. Le Samsung Galaxy S25 Ultra mise sur une polyvalence extrême avec un ensemble de quatre capteurs : un module principal de 200 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique x5, un second téléobjectif de 10 mégapixels pour le zoom x3, et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Ce dispositif permet de couvrir une large plage focale, allant de l’ultra large au zoom lointain, avec une précision remarquable.

Le Honor Magic6 Pro propose lui aussi une approche ambitieuse : il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels à ouverture variable, capable de s’adapter aux conditions lumineuses, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et surtout d’un capteur téléobjectif périscopique de 180 mégapixels, offrant un zoom optique x2,5. Ce choix traduit une orientation vers des clichés très détaillés, en particulier en longue focale.

L’iPhone 16, quant à lui, reste plus minimaliste avec un double capteur : un module principal de 48 mégapixels, utilisé notamment pour les clichés en 24 ou 12 mégapixels grâce au pixel binning, et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Ce système est efficace pour les scènes du quotidien, mais manque de souplesse pour les prises de vue à distance. Pour les autoportraits, les caméras frontales sont respectivement de 12 mégapixels (iPhone 16), 12 mégapixels (S25 Ultra), et 50 mégapixels pour le Magic6 Pro, qui intègre en plus un capteur de profondeur 3D pour le déverrouillage facial.

Au classement de la qualité photo, le Galaxy S25 Ultra arrive en tête grâce à sa configuration riche et équilibrée qui répond à tous les scénarios, du grand-angle à la longue distance. Il est suivi de près par le Magic6 Pro, qui se distingue par la résolution inédite de son téléobjectif et par la qualité de ses clichés en basse lumière. L’iPhone 16, bien que performant dans des conditions classiques, reste en retrait pour les utilisateurs exigeants en matière de photographie mobile.

Sur le plan de la connectivité, les différences techniques peuvent peser dans le choix final. Les Honor Magic6 Pro et Galaxy S25 Ultra sont tous deux compatibles avec le Wi-Fi 7, la norme la plus récente, qui assure de meilleures performances sur les réseaux multi-gigabit. L’iPhone 16, quant à lui, reste limité au Wi-Fi 6E, ce qui peut suffire pour la majorité des utilisateurs, mais n’offre pas les mêmes débits théoriques. Aucun des trois modèles ne dispose de prise jack audio, mais tous proposent des solutions Bluetooth avancées pour les casques sans fil.

Concernant les capteurs biométriques, les Galaxy S25 Ultra et Magic6 Pro intègrent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, pratique pour un déverrouillage rapide et discret. L’iPhone 16, fidèle à sa technologie Face ID, n’intègre pas de capteur d’empreintes, un point qui peut diviser les utilisateurs selon leurs préférences d’authentification.

Enfin, seul le Honor Magic6 Pro dispose d’un émetteur infrarouge, utile pour contrôler des appareils domestiques comme une TV ou une climatisation, un petit plus qui peut se révéler pratique au quotidien.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère essentiel dans le choix d’un smartphone, et les constructeurs multiplient les approches pour optimiser l’endurance de leurs appareils. Le Honor Magic6 Pro embarque une imposante batterie de 5600 mAh, l’une des plus grandes capacités disponibles actuellement sur un smartphone haut de gamme. Grâce à la gestion énergétique du Snapdragon 8 Gen 3 et à un écran LTPO à fréquence adaptative, il peut théoriquement atteindre deux jours d’utilisation modérée, voire plus en usage mixte.

Le Galaxy S25 Ultra est légèrement en retrait avec une batterie de 5000 mAh, une capacité toutefois respectable et conforme à son positionnement. Son optimisation logicielle permet de tenir aisément une journée et demie, voire plus selon les usages, d’autant que son écran AMOLED peut descendre à 1 Hz pour économiser de l’énergie. Enfin, l’iPhone 16, plus compact, se contente d’une batterie avoisinant 3350 mAh, une capacité inférieure mais compensée en partie par l’efficacité de la puce Apple A18 et l’intégration logicielle d’iOS. En pratique, il tiendra une journée, mais sans marge importante pour les utilisateurs intensifs.

Côté recharge, le Magic6 Pro se démarque une fois encore, avec une recharge filaire à 80 W et surtout une recharge sans fil à 66 W, très rare à ce niveau. Il peut ainsi être rechargé à 100 % en moins de 40 minutes en filaire, ce qui est un véritable atout. Le Galaxy S25 Ultra propose une recharge rapide à 45 W en filaire, ce qui reste efficace mais plus lent comparé au Honor. Sa recharge sans fil plafonne à 15 W, comme l’iPhone 16. Ce dernier, fidèle à la technologie MagSafe, est limité à 20 W en filaire et 15 W en sans fil, des vitesses relativement modestes en 2025.