5G+, VoNR… Ces smartphones sont prêts pour les réseaux de demain

Les trois smartphones présentent des approches esthétiques différentes, tant par leurs lignes que par l’organisation des modules photo à l’arrière. Le Samsung Galaxy S25 adopte un design très épuré avec ses capteurs photo alignés verticalement dans le coin supérieur gauche, directement intégrés à la coque sans îlot surélevé. Le profil du Galaxy S25 est plat, ce qui renforce son aspect moderne. Il est disponible en quatre coloris : noir carbone, bleu glacier, vert sauge et rose pâle.

Le Honor Magic 7 Pro mise, lui, sur un design plus audacieux. Son bloc photo circulaire centré à l’arrière évoque une montre ou un objectif d’appareil photo, une signature propre à Honor. Les capteurs sont intégrés dans un anneau métallique qui dépasse légèrement du dos. Ses contours sont arrondis, ce qui le rend agréable en main. Il se décline en noir obsidienne, argent astral et bleu saphir.

Quant au Xiaomi 15, il propose une approche intermédiaire avec un bloc photo rectangulaire dans le coin supérieur gauche, légèrement proéminent. Les capteurs y sont disposés en triangle, dans un espace cerclé d’un contour brillant. Le profil est plat, mais légèrement incurvé sur les bords pour un compromis entre finesse et ergonomie. Il est proposé en noir, blanc et rose doré.

Du point de vue des dimensions, le Galaxy S25 est le plus compact avec ses 6,1 pouces de diagonale, tandis que le Magic 7 Pro est le plus imposant avec ses 6,8 pouces. Le Xiaomi 15, avec ses 6,36 pouces, se situe entre les deux. En termes de poids, le Galaxy S25 est également le plus léger à 168 grammes, suivi du Xiaomi 15 à 179 grammes. Le Honor Magic 7 Pro, avec ses 212 grammes, est le plus lourd des trois.

Concernant l’étanchéité, seul le Galaxy S25 est certifié IP68, lui permettant de résister à la poussière et à une immersion dans l’eau douce jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Le Honor Magic 7 Pro est certifié IP54, ce qui garantit une résistance aux éclaboussures et à la poussière, tandis que le Xiaomi 15 bénéficie d’une certification IP64, le protégeant contre les projections d’eau et les poussières, sans pour autant être submersible.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du côté des performances, chaque fabricant a opté pour des plateformes haut de gamme, mais avec des philosophies différentes. Le Galaxy S25 embarque la puce Exynos 2500 gravée en 3 nm, une évolution notable axée sur l'efficacité énergétique. Il est associé à 12 Go de RAM et disponible avec 256 Go ou 512 Go de stockage interne. Ce modèle ne propose pas d’emplacement pour carte microSD, comme ses concurrents d’ailleurs.

Le Honor Magic 7 Pro est propulsé par le Snapdragon 8 Gen 4, la toute dernière génération de puces de Qualcomm, également gravée en 3 nm. Il s’accompagne de 16 Go de RAM, ce qui en fait le modèle le plus généreux en mémoire vive, et de 512 Go ou 1 To de stockage. Là encore, l'extension de mémoire par microSD n’est pas possible.

Le Xiaomi 15, de son côté, utilise aussi le Snapdragon 8 Gen 4, mais se contente de 12 Go de RAM. Il propose deux capacités de stockage : 256 Go et 512 Go. Lui non plus ne propose pas d’emplacement pour carte mémoire.

En termes de hiérarchie de puissance, le Honor Magic 7 Pro se place en tête, grâce à sa puce puissante et sa mémoire vive de 16 Go. Il est suivi du Xiaomi 15 qui utilise la même puce, mais avec moins de RAM. Le Galaxy S25, malgré une optimisation logicielle efficace, arrive en troisième position en raison de son SoC légèrement moins performant que les Snapdragon de dernière génération.

Du côté des écrans, les trois modèles se distinguent chacun dans leur registre. Le mobile Samsung est équipé d’un écran AMOLED de 6,1 pouces, plat, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Sa luminosité maximale atteint 2 600 cd/m², ce qui assure une bonne lisibilité en plein soleil.

Le Honor Magic 7 Pro propose un écran OLED incurvé de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz également. Sa luminosité maximale s’élève à 3 000 cd/m², ce qui en fait le plus lumineux des trois. En outre, l’effet immersif est renforcé par les bordures réduites et les bords incurvés.

Le Smartphone Xiaomi se dote d’un écran AMOLED plat de 6,36 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz lui aussi. Sa luminosité maximale atteint 2 500 cd/m².

En comparant ces écrans, le Magic 7 Pro se distingue par sa taille, son incurvation et sa luminosité record. Le Xiaomi 15 occupe une position équilibrée avec une dalle de taille moyenne et des performances solides. Le Galaxy S25, bien que plus compact, reste très compétitif, notamment pour ceux qui préfèrent un format plus maniable.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les trois modèles adoptent des configurations ambitieuses. Le Galaxy S25 est équipé d’un triple module photo : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. À l’avant, il propose un capteur de 12 mégapixels pour les selfies.

Le Honor Magic 7 Pro se montre plus ambitieux avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un périscope de 64 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x. À l’avant, on retrouve un capteur de 50 mégapixels, optimisé pour les portraits.

Le Xiaomi 15 dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 2x. La caméra frontale est également de 32 mégapixels.

En termes de qualité photo, le Honor Magic 7 Pro se démarque très nettement grâce à la résolution très élevée de ses capteurs, tant à l’arrière qu’à l’avant. Il est suivi de près par le Xiaomi 15, qui présente une configuration homogène et performante. Le Galaxy S25, avec son téléobjectif plus modeste et son capteur principal de résolution inférieure, ferme la marche, bien qu’il reste performant pour un usage quotidien.

Pour ce qui est de la connectivité, les trois modèles sont compatibles avec les dernières normes. Le Galaxy S25 prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 et est compatible VoNR, tout comme ses deux concurrents. Le Xiaomi 15 est également compatible Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4, tout comme le Honor Magic 7 Pro. Aucun des trois modèles ne dispose d’une prise jack 3,5 mm.

En revanche, seul le Honor Magic 7 Pro est équipé d’un émetteur infrarouge, ce qui permet de s’en servir comme télécommande universelle. Les capteurs d’empreintes digitales sont situés sous l’écran pour les trois modèles, une solution pratique et discrète.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

En ce qui concerne l’autonomie, les capacités de batterie varient. Le Galaxy S25 dispose d’une batterie de 4 000 mAh, ce qui est relativement modeste, mais compensé par une optimisation logicielle efficace. Le Xiaomi 15 est doté d’une batterie de 4 800 mAh, tandis que le Honor Magic 7 Pro monte à 5 000 mAh, la plus grande capacité parmi les trois.

En théorie, le Magic 7 Pro devrait offrir la meilleure autonomie, mais cela dépend fortement des usages et de la gestion énergétique du processeur. Le Xiaomi 15 devrait se positionner juste derrière, et le Galaxy S25, en raison de sa batterie plus petite, pourrait nécessiter une recharge plus fréquente, malgré une consommation réduite liée à son format compact.

Concernant les vitesses de recharge, le Magic 7 Pro supporte une recharge filaire de 100 W et une recharge sans fil de 50 W. Le Xiaomi 15 propose également une recharge filaire de 90 W et sans fil de 50 W. Le Galaxy S25, pour sa part, se limite à une recharge filaire de 45 W et une recharge sans fil de 15 W.

Ainsi, sur ce critère, le Honor Magic 7 Pro l’emporte largement avec sa puissance de charge très rapide et son support de recharge sans fil rapide. Le Xiaomi 15 suit de près, tandis que le Galaxy S25 affiche une certaine retenue sur ce plan, mais reste convenable pour une recharge quotidienne.