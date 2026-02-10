Apple prépare le lancement de l'iPhone 17e avec MagSafe et puce A19

D'après le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, réputé pour ses informations sur Apple, l'iPhone 17e bénéficiera de plusieurs évolutions par rapport à son prédécesseur. L'appareil serait ainsi équipé de la puce A19, identique à celle présente dans la gamme iPhone 17 standard, offrant ainsi de meilleures performances. Cette amélioration représenterait une progression notable face à l'iPhone 16e, qui avait été critiqué pour ressembler davantage à un iPhone 14 rhabillé.

L'ajout du support MagSafe est l’une des nouveautés les plus attendues. L'iPhone 16e proposait uniquement la recharge sans fil classique. Avec le MagSafe, l'iPhone 17e permettrait de fixer des chargeurs, supports et autres accessoires grâce au système d'aimants intégré. Selon certaines sources, la recharge MagSafe pourrait atteindre une puissance de 25W, améliorant ainsi la vitesse de recharge sans fil.

Le smartphone intégrera également une puce modem développée en interne par Apple. La firme de Cupertino avait déjà introduit sa puce modem 5G « C1 » dans l'iPhone 16e, une rupture avec les modems Qualcomm. Les performances de ce composant ont surpris, puisque des tests menés par Ookla ont révélé que la puce C1 surpassait les modems 5G de Qualcomm dans plusieurs benchmarks, malgré l'absence de support des ondes millimétriques. Toutefois, il faudra attendre la présentation officielle de l’appareil pour avoir la confirmation de la présence de cette puce.

iPhone 16e

Design et interface utilisateur modernisés

Au-delà des spécifications techniques, l'iPhone 17e pourrait également bénéficier de modifications esthétiques. Des informations relayées par CNET suggèrent que l'appareil adopterait la Dynamic Island, cette encoche en forme de pilule animée qui remplace l'encoche traditionnelle. Cette fonctionnalité, disponible sur les modèles haut de gamme, permet d'afficher des notifications et des informations contextuelles de manière dynamique autour de la caméra frontale.

Cette intégration permettrait d’harmoniser l'expérience visuelle entre les différentes gammes d'iPhone, évitant ainsi que les modèles abordables ne paraissent obsolètes dès leur sortie. Rappelons que l'iPhone 16e avait en effet conservé l'encoche classique. La caméra frontale pourrait également connaître une amélioration substantielle, avec un capteur de 18 mégapixels intégrant la fonction Center Stage, particulièrement utile pour les visioconférences et le travail à distance.

Avec ces évolutions de design, l’idée serait de proposer une gamme « e » plus cohérente avec le reste de la gamme iPhone, plutôt que de la cantonner à un rôle de modèle d'entrée de gamme daté.

Stratégie commerciale et positionnement sur le marché

Selon la même source, l'iPhone 17e serait commercialisé à 599 dollars, maintenant ainsi le prix de lancement de l'iPhone 16e malgré l'augmentation des coûts des composants, notamment la mémoire vive et le stockage. Ainsi, Apple resterait compétitif sur le segment des smartphones abordables, face à la concurrence des modèles Android comme le Pixel 10a de Google ou la gamme Galaxy A de Samsung.

D'après Mark Gurman, Apple envisage de commercialiser ce modèle dans les marchés émergents et auprès des entreprises. En outre, il pense savoir que la firme de Cupertino devrait également dévoiler plusieurs autres appareils simultanément dont un iPad d'entrée de gamme actualisé avec une puce A18 et un nouveau iPad Air.

