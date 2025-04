Autonomie, photo, gaming… Le guide des meilleurs smartphones abordables selon vos besoins

Les trois modèles sélectionnés se distinguent d’abord par leur design, tant au niveau de leur format que de la disposition de leurs modules photo. Le POCO F7 Pro arbore un dos en verre mat aux finitions soignées et un cadre métallique en aluminium. Son bloc photo est rectangulaire, positionné en haut à gauche, intégré de manière sobre dans la continuité du dos. Le profil est globalement plat, ce qui lui donne un aspect structuré et moderne. Il est décliné en trois coloris : bleu, argent et noir.

Le Honor Magic7 Lite 5G opte pour une approche plus audacieuse avec un large module circulaire centré à l’arrière, inspiré du design horloger, où sont logés les capteurs photo. Ce cercle cerclé de motifs crénelés apporte une touche visuelle forte. La finition est brillante et glissante, avec un dos anti-traces de doigt. L’appareil est très fin (8 mm) et légèrement incurvé au dos pour améliorer la prise en main. Il est disponible en noir et en violet.

Le Google Pixel 9a affiche quant à lui un design plus minimaliste. Son dos est totalement plat et ses profils sont également plats, avec des coins arrondis. Les capteurs photo sont insérés dans une pilule positionnée dans le coin supérieur gauche, une rupture par rapport aux Pixel 9 standards. Le flash est séparé de ce module. Le cadre est en verre et le téléphone est proposé en porcelaine, noir, rose et violet.

En termes de dimensions, le Pixel 9a est le plus compact suivi par le POCO F7 Pro puis le Honor Magic7 Lite 5G qui est le plus grand. Le POCO F7 Pro est également le plus lourd (206 grammes), tandis que le plus léger est le Pixel 9a avec 185 grammes. Concernant l’étanchéité, seuls les POCO F7 Pro et Pixel 9a bénéficient d’une certification IP68, les protégeant contre l’eau et la poussière. Le Honor Magic7 Lite 5G se contente d’une certification IP53, qui offre une protection limitée contre les éclaboussures et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Le POCO F7 Pro est sans conteste le smartphone le plus puissant de cette sélection. Il embarque le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l’un des processeurs les plus performants du marché actuel. Il est épaulé par 12 Go de mémoire vive LPDDR5X et propose 256 Go ou 512 Go de stockage en UFS 4.1, sans possibilité d’extension via carte microSD.

Le Google Pixel 9a repose sur le Tensor G4, un processeur maison signé Google. Il est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage, sans possibilité d’extension non plus. Ce processeur est performant pour les usages du quotidien, le multitâche et les applications photo, mais il se positionne en retrait par rapport au Snapdragon 8 Gen 3.

Enfin, le Honor Magic7 Lite 5G intègre un Snapdragon 6 Gen 1, un processeur de milieu de gamme, plus modeste. Il est soutenu par 8 Go de RAM (avec la possibilité d’en ajouter virtuellement 8 Go supplémentaires), et propose un unique stockage de 256 Go, non extensible.

En termes de hiérarchie de puissance, le POCO F7 Pro se place nettement en tête grâce à son architecture dernier cri et ses composants haut de gamme. Il est donc parfait pour les jeux vidéo. Il est suivi du Google Pixel 9a, dont le Tensor G4 est plus adapté à l’optimisation logicielle qu’aux performances brutes. Le Honor Magic7 Lite 5G ferme la marche, orienté davantage vers une utilisation fluide et endurante qu’intensive.

Concernant les écrans, le POCO F7 Pro propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition WQHD+ (3200 x 1440 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un pic de luminosité très élevé de 3200 cd/m². L’écran est plat, protégé par du Gorilla Glass 7i, et compatible HDR10+ et Dolby Vision.

Le Honor Magic7 Lite 5G dispose d’un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces, légèrement plus grand, avec une définition de 1200 x 2652 pixels. Il offre un taux de rafraîchissement également de 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre les 4000 cd/m² dans des conditions spécifiques. Il bénéficie d’une protection Honor Ultra-Bounce Anti-Drop, réputée très résistante.

Le Pixel 9a propose une dalle AMOLED de 6,3 pouces, soit la plus petite de cette sélection. Sa définition est de 1080 x 2424 pixels, avec un taux de rafraîchissement allant de 60 à 120 Hz et un pic de luminosité atteignant 2700 cd/m². Il est protégé par du Gorilla Glass Victus 2.

En termes d’intérêt général pour l’affichage, l’écran du Honor Magic7 Lite 5G se distingue par sa très forte luminosité et son incurvation, suivie de près par celui du POCO F7 Pro, qui séduit par sa définition élevée et sa compatibilité HDR étendue. L’écran du Pixel 9a, bien que plus modeste en taille, reste de très bonne facture, surtout pour son positionnement tarifaire.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté de la photographie, chaque smartphone de cette sélection adopte une philosophie différente, avec des résultats variables selon les usages. Le Google Pixel 9a, historiquement réputé pour ses performances en photo, propose une configuration double capteur à l’arrière : un capteur principal de 48 mégapixels, stabilisé optiquement, et un capteur secondaire de 13 mégapixels dédié aux prises de vue en ultra grand-angle et en mode macro. Le capteur selfie atteint 13 mégapixels, avec une bonne gestion des contrastes et des détails, notamment en lumière naturelle.

Le Honor Magic7 Lite 5G mise sur un capteur principal très défini de 108 mégapixels, lui aussi stabilisé optiquement. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels. Le capteur frontal offre 16 mégapixels pour les selfies. Si la définition du capteur principal est supérieure à celle du Pixel 9a, les traitements logiciels sont moins poussés, ce qui peut jouer sur la qualité finale des clichés, notamment en basse lumière.

Quant au POCO F7 Pro, il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels (Sony IMX989 ou OmniVision Light Fusion 800, selon les lots), stabilisé optiquement, avec une ouverture f/1,6. Il est épaulé par un ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un champ de vision de 120°. Le capteur selfie propose 20 mégapixels. L’ensemble est performant, notamment en conditions lumineuses optimales, mais la partie photo est moins mise en avant que sur les deux autres modèles.

En résumé, pour ceux qui cherchent la meilleure expérience photographique, le Google Pixel 9a se démarque clairement par l’optimisation de ses capteurs et la qualité de traitement logiciel de Google, très homogène et efficace. Le Honor Magic7 Lite 5G arrive en deuxième position avec un capteur principal impressionnant en termes de définition, mais moins équilibré dans ses rendus globaux. Le POCO F7 Pro, bien que compétent, s’adresse avant tout à un public plus intéressé par les performances que par la photo.

Sur la question de la connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G. En matière de Wi-Fi, le POCO F7 Pro est le plus à jour, avec une compatibilité Wi-Fi 7, tandis que le Pixel 9a prend en charge le Wi-Fi 6E et le Honor Magic7 Lite 5G le Wi-Fi 6. En Bluetooth, le POCO F7 Pro est également en tête avec la version 5.4, contre 5.3 pour le Pixel 9a et 5.1 pour le modèle de Honor.

Le POCO F7 Pro est aussi le seul à intégrer un émetteur infrarouge, fonction qui peut encore intéresser certains utilisateurs pour contrôler des appareils domestiques. En revanche, aucun des trois smartphones ne propose de port audio jack, sauf le Honor Magic7 Lite 5G, seul à préserver cette connectique. Concernant la technologie NFC, elle est bien présente sur les trois modèles.

Le lecteur d’empreinte digitale est, dans tous les cas, placé sous l’écran, ce qui garantit une intégration discrète. À noter toutefois que sur le Honor Magic7 Lite 5G, le capteur est situé très bas, à seulement 1 cm du bord inférieur, ce qui peut gêner légèrement l’ergonomie.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

La question de l’autonomie est souvent décisive dans le choix d’un smartphone. Sur ce plan, les différences sont notables entre les trois modèles comparés. Le Honor Magic7 Lite 5G intègre une batterie de 6600 mAh, la plus généreuse de ce comparatif. Couplée à un processeur peu énergivore, cette capacité laisse présager une excellente endurance, même en usage intensif. Il propose en plus une charge filaire rapide de 66 watts, ainsi qu’une fonction de charge inversée avec fil, pratique pour dépanner un autre appareil.

Le POCO F7 Pro est également bien doté avec une batterie de 6000 mAh. Associée à un processeur très performant mais aussi plus énergivore, l’autonomie dépendra fortement du type d’usage, notamment pour les sessions de jeu prolongées. Il se rattrape avec une charge HyperCharge de 90 watts, ce qui est l'une des plus rapides dans cette gamme tarifaire. En revanche, les informations sur la charge sans fil ou inversée ne sont pas précisées pour ce modèle.

Le Pixel 9a embarque une batterie plus modeste de 5100 mAh. Toutefois, grâce à l’optimisation logicielle poussée de Google, il peut offrir une autonomie tout à fait correcte dans un usage quotidien équilibré. Il se distingue par la prise en charge de la charge sans fil à 7,5 watts, fonctionnalité absente chez les deux autres concurrents. Il propose aussi la charge inversée, ce qui peut se révéler utile. La charge filaire est limitée à 23 watts, ce qui le place derrière les deux autres en matière de rapidité de recharge.

En conclusion, le Honor Magic7 Lite 5G est le plus endurant sur le papier grâce à sa très grande batterie. Le POCO F7 Pro combine autonomie correcte et recharge très rapide, ce qui le rend intéressant pour les utilisateurs intensifs. Le Pixel 9a, bien que moins endurant en théorie, offre une polyvalence appréciable avec la recharge sans fil et inversée, complétée par une bonne optimisation logicielle.