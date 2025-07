Autonomie XXL : ces smartphones tiennent 2 jours ou plus facilement

Abordons tout de suite la volet autonomie et recharge sur les trois smartphones que nous avons sélectionné pour vous. Chacun avance des arguments solides.

Ainsi, le Honor Magic6 Lite est équipé d’une batterie de 5300 mAh, ce qui constitue une excellente capacité pour un smartphone de son gabarit.

Le Honor Magic7 Lite propose lui aussi une batterie de 5300 mAh. Ces deux modèles, associés à un processeur économe (Snapdragon 6 Gen 1) et à des écrans bien calibrés, permettent une autonomie d’environ deux jours en usage modéré, voire plus en usage léger.

L’Asus ROG Phone 9 Pro, quant à lui, est doté d’une batterie à double cellule totalisant 6000 mAh, soit la plus grosse capacité parmi les trois. Compte tenu de ses composants plus énergivores (écran 165 Hz, Snapdragon 8 Gen 3), il affiche une autonomie similaire dans la pratique, mais surtout une excellente constance même en usage intensif.

Concernant la recharge, le Honor Magic6 Lite supporte une charge rapide de 35 W, le Magic7 Lite monte à 44 W, ce qui permet de passer de 0 à 100 % en un peu plus d’une heure. L’Asus ROG Phone 9 Pro prend l’avantage avec une charge rapide de 65 W, capable de recharger complètement le téléphone en environ 45 minutes. Ce modèle est également compatible avec la recharge inversée filaire, mais ne propose pas de recharge sans fil. Aucun des modèles Honor ne propose de recharge sans fil non plus.

Lequel est le plus beau ?

Les trois smartphones de notre sélection arborent des designs bien distincts, avec des partis pris esthétiques marqués. Le Honor Magic7 Lite mise sur une approche contemporaine avec un module photo circulaire placé au centre du dos. Celui-ci regroupe les trois capteurs de manière symétrique et discrète. Le dos est en plastique brillant, avec des tranches légèrement incurvées qui facilitent la prise en main. Il est proposé en deux coloris : Noir Minuit et Bleu Galaxie. Le Honor Magic6 Lite adopte un langage visuel très proche, avec lui aussi un module circulaire au dos, positionné de manière centrale, mais avec un cerclage doré plus marqué.

Les tranches sont également légèrement courbées et le smartphone est disponible en trois couleurs : Vert Émeraude, Orange Cuivré et Noir Nuit. L’Asus ROG Phone 9 Pro, quant à lui, assume son positionnement gaming avec un design plus massif et anguleux. Il se distingue par un module photo horizontal légèrement en relief sur la partie supérieure gauche du dos. Ce module accueille les capteurs en ligne, avec des touches visuelles typiques du monde du jeu. Les tranches sont plates, et l’appareil se décline en deux finitions : Storm Grey et Phantom Black.

Sur le plan des dimensions, le téléphone Honor Magic6 Lite est le plus compact avec une hauteur de 163,6 mm, contre 166,3 mm pour le Magic7 Lite et 173 mm pour le ROG Phone 9 Pro. Ce dernier est aussi le plus épais et le plus lourd, avec un poids de 239 grammes, quand le Magic7 Lite pèse 208 grammes et le Magic6 Lite 185 grammes, ce qui en fait le plus léger de la sélection.

Concernant la résistance à l’eau et à la poussière, seul l’Asus ROG Phone 9 Pro est officiellement certifié, avec une protection IP68, garantissant une immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Les deux modèles Honor ne sont pas certifiés étanches.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de performances, les trois smartphones proposent des configurations très différentes, ce qui se reflète dans leurs usages cibles. Le Honor Magic7 Lite embarque un processeur Snapdragon 6 Gen 1, gravé en 4 nm, couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM) et 256 Go de stockage interne. Ce modèle ne dispose pas de port microSD pour l’extension de la mémoire.

Le Honor Magic6 Lite, plus récent, est équipé du Snapdragon 6 Gen 1 également, avec la même configuration mémoire de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, sans extension possible. Ces deux modèles partagent donc une base technique très proche.

L’Asus ROG Phone 9 Pro, de son côté, se positionne bien au-dessus avec un processeur Snapdragon 8 Gen 3, fleuron du moment, gravé en 4 nm, et épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0, sans possibilité d’extension.

En toute logique, l’Asus ROG Phone 9 Pro est largement le plus puissant des trois. Il est conçu pour exécuter sans difficulté les jeux les plus exigeants et les applications lourdes, avec une gestion thermique avancée. Les deux modèles Honor sont identiques en termes de puissance et se placent bien pour des usages quotidiens, y compris un peu de jeu ou de photo, mais ne rivalisent pas avec le ROG Phone 9 Pro sur les plans graphique et multitâche.

Concernant l’écran, le Honor Magic6 Lite propose une dalle AMOLED de 6,78 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1200 cd/m². Son écran est légèrement incurvé. Le Honor Magic7 Lite offre également une dalle AMOLED de 6,78 pouces, à 120 Hz, mais avec une luminosité maximale légèrement inférieure, culminant à 850 cd/m². Cet écran est lui aussi incurvé.

Le Asus ROG Phone 9 Pro, enfin, va plus loin avec une dalle AMOLED de 6,78 pouces également, mais à la fréquence de rafraîchissement poussée à 165 Hz et une luminosité maximale de 2000 cd/m². Son écran est plat, optimisé pour la réactivité, ce qui convient parfaitement au public gamer.

En comparant la qualité et les caractéristiques des écrans, l’Asus ROG Phone 9 Pro domine nettement grâce à sa luminosité élevée, sa fréquence de rafraîchissement plus rapide et son affichage précis. Le Honor Magic6 Lite arrive en deuxième position grâce à sa bonne luminosité, suivi par le Magic7 Lite, un peu en retrait sur ce point.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les performances photographiques varient fortement selon les modèles sélectionnés. Le Honor Magic7 Lite dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 5 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, le module selfie atteint 16 mégapixels. Le Honor Magic6 Lite propose une configuration similaire, avec un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Là aussi, la caméra frontale est de 16 mégapixels.

En revanche, le ROG Phone 9 Pro propose un appareil photo plus ambitieux : capteur principal de 50 mégapixels (IMX890), capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et capteur macro de 5 mégapixels. À l’avant, il embarque une caméra selfie de 32 mégapixels.

Malgré une résolution plus faible sur le papier, l’Asus ROG Phone 9 Pro propose des capteurs de meilleure qualité avec une meilleure gestion de la lumière, de la dynamique et des détails. Il s’impose donc comme le meilleur choix pour la photo parmi les trois. Les deux modèles Honor sont très proches et assurent une qualité correcte, en particulier pour les clichés en bonne lumière, mais montrent leurs limites en faible luminosité.

Du point de vue de la connectivité, les différences sont notables. Le Honor Magic7 Lite propose le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.2, et ne dispose pas de prise audio jack ni d’émetteur infrarouge. Son lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran. Le Honor Magic6 Lite propose exactement la même configuration. L’Asus ROG Phone 9 Pro va plus loin avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, une prise audio jack 3,5 mm (ce qui est rare aujourd’hui), et un émetteur infrarouge. Son lecteur d’empreintes est également situé sous l’écran.