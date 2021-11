Black Week : les Smartphones Xiaomi 11T, Mi 10T, Xiaomi Mi 11 Lite à prix incroyables !

La marque Xiaomi propose de nombreux smartphones sur le marché et notamment des appareils qui sont particulièrement performants. C’est le moment de profiter des baisses de prix qui sont actuellement en cours sur le Xiaomi 11T, Mi 10T et Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Mais entre ceux-ci, comment faire un bon choix ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider à vous y retrouver et sélectionner le meilleur pour vous.

Des trois, c’est le Mi 10T qui est le plus encombrant avec 216 grammes sur la balance contre 203 grammes pour le 11T et 159 grammes seulement pour le Mi 11 Lite 5G. C’est ce dernier qui est le plus fin et même l’un des moins épais du marché accusant seulement 6,81 mm d’épaisseur contre 8,8 mm pour le 11T et 9,33 mm pour le Mi 10T. Ces deux derniers sont équipés d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec une capacité de charge à 67 watts pour le 11T et de 33 watts pour le Mi 10T, ce qui est aussi le cas pour le Mi 11 Lite 5G pour recharger sa batterie de 4250 mAh.

Lequel offre le plus de puissance ?

En termes de performances, c’est le 11T qui offre la plus grande puissance de calcul avec son Soc Mediatek Dimensity 1200. Il devance légèrement le Mi 10T avec sa puce Qualcomm Snapdragon 865 avec ses 6 ou 8 Go de mémoire vive. 8 Go, c’est aussi la capacité proposée au sein du Mi 11 Lite 5G associés à sa puce Snapdragon 780G.

Les Xiaomi 11T et Mi 10T offrent la même taille d’écran mais le premier utilise une dalle AMOLED compatible HDR10+ et Dolby Vision à 120 Hz tandis que le deuxième a un écran LCD HDR10 120 Hz. L’écran du Mi 11 Lite 5G est légèrement plus petit : 6,55 pouces et rafraîchit à 90 Hz.

Tous sont compatibles 5G et Wi-Fi 6. Ils embarquent un émetteur infrarouge pour les transformer en télécommande universelle. Les lecteurs d’empreinte digitale sont installés sur le profil sur les Mi 10T et Mi 11 Lite 5G mais sous l’écran sur le 11T.

Quel smartphone fait les meilleures photos ?

Enfin, pour la configuration photo, c’est le 11T, le plus récent qui est le mieux équipé avec 108+8+5 mégapixels au dos et un capteur de 16 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie.

Le Mi 11 Lite 5G est presque identique sauf qu’il utilise un capteur de 64 mégapixels comme module principal et un objectif de 20 mégapixels pour les selfies.

Le Mi 10T utilise également un objectif de 64 mégapixels mais un capteur de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un autre capteur de 5 mégapixels. Pour les selfies, comme le Mi 11 Lite 5G, il embarque un capteur de 20 mégapixels.

