Boostée à l'IA, la nouvelle gamme Galaxy A de Samsung est là !

Les trois smartphones adoptent un design relativement similaire, avec des capteurs photo disposés verticalement à l'arrière. Toutefois, des différences de matériaux et de finitions sont à noter. Le Galaxy A56 et le Galaxy A36 possèdent un dos en verre, tandis que le Galaxy A26 se contente d'un dos en plastique. De plus, l'écran du A26 intègre une encoche « Infinity-U » pour le capteur selfie, tandis que les A36 et A56 disposent d'un poinçon plus discret.

En ce qui concerne les dimensions, le Galaxy A26 est le plus grand suivi de près par le Galaxy A56 puis le Galaxy A36. En termes d'épaisseur, les A36 et A56 sont les plus fins avec 7,4 mm, contre 7,7 mm pour le A26.

Tous trois sont certifiés IP67, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière. Enfin, les coloris varient : le Galaxy A56 se décline en gris, graphite, rose et vert, le Galaxy A36 en noir, lime, lavande et blanc, et le Galaxy A26 en vert menthe, noir et blanc avec une finition brillante.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, les trois smartphones diffèrent légèrement en puissance. Le Galaxy A56 embarque un Exynos 1580 (4 nm), tandis que le Galaxy A36 est équipé d’un Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm). Enfin, le Galaxy A26 fonctionne avec un Exynos 1380 (5 nm). En théorie, le Galaxy A56 devrait offrir les meilleures performances, suivi de près par le Galaxy A36, et enfin le Galaxy A26.

Côté mémoire, tous disposent de 8 Go de RAM, avec un stockage variant entre 128 et 256 Go. Cependant, seul le Galaxy A26 permet une extension via microSD (jusqu'à 2 To), un atout pour ceux ayant besoin de plus d’espace.

Les Galaxy A26 et A56 possèdent des écrans Super AMOLED de 6,7 pouces, tandis que le Galaxy A36 propose une dalle légèrement plus petite (6,64 pouces). Tous bénéficient d’un rafraîchissement de 120 Hz, mais le Galaxy A56 et le Galaxy A36 se démarquent par un pic de luminosité de 1200 cd/m², contre 1000 cd/m² pour le Galaxy A26. En outre, seuls les A56 et A36 bénéficient d’une protection Gorilla Glass Victus+, plus résistante que celle du A26 (Gorilla Glass standard).

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les trois modèles partagent un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et une ouverture f/1.8, garantissant de bonnes performances en basse lumière. Cependant, le Galaxy A56 dispose du plus grand capteur (1/1.56"), captant plus de lumière pour des clichés plus détaillés.

Concernant l'ultra grand-angle, le Galaxy A56 se distingue avec 12 mégapixels (123°), contre 8 mégapixels (120°) pour les A26 et A36. Enfin, un capteur macro est présent sur chaque modèle (5 mégapixels pour le A36 et A56, 2 mégapixels pour le A26). Pour les selfies, le Galaxy A26 propose 13 mégapixels, tandis que les A36 et A56 se contentent de 12 mégapixels.

Tous les modèles sont compatibles 5G, NFC et Bluetooth 5.3. Cependant, seul le Galaxy A26 conserve une prise jack. En ce qui concerne le Wi-Fi, les A56 et A26 sont compatibles avec le Wi-Fi 6E, tandis que le A36 se limite au Wi-Fi 6. De plus, les A36 et A56 prennent en charge l'eSIM, ce qui n’est pas le cas du A26.

Enfin, le Galaxy A56 et le A36 intègrent un lecteur d’empreintes sous l’écran, plus pratique, tandis que celui du Galaxy A26 est situé sur le côté.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Chacun des trois modèles embarque une batterie de 5000 mAh, assurant une autonomie confortable. Toutefois, la gestion de l’énergie varie selon le processeur et l’optimisation logicielle. Concernant la charge, les Galaxy A56 et A36 prennent en charge une puissance maximale de 45W, contre 25W pour le Galaxy A26. Aucun des modèles ne propose la charge sans fil ou la charge inversée.

Quelles fonctions d’intelligence artificielle pour ces trois smartphones ?

Les Samsung Galaxy A26, A36 et A56 intègrent tous des fonctionnalités d'intelligence artificielle destinées à améliorer l'expérience utilisateur et la productivité. Ils fonctionnent sous Android 15 et disposent de la surcouche One UI 7 pour les A26 et A56, tandis que le A36 ne précise pas cette information. Tous trois intègrent la fonction Circle to Search, permettant d'effectuer des recherches rapides en entourant un élément sur l’écran.

De plus, ils bénéficient de la Now Bar, qui offre un accès rapide à certaines fonctionnalités, et de l'AI Select, qui permet d’extraire des informations ou de rechercher du contenu en sélectionnant une zone spécifique de l’écran. Une autre similitude réside dans la présence d’un outil d’édition d’image qui permet d'effacer des objets indésirables sur une photo.

Cependant, le Galaxy A56 se distingue par l'ajout de deux fonctionnalités exclusives. Il intègre la fonction Best Face, qui sélectionne automatiquement le meilleur visage de chaque personne dans une photo de groupe, améliorant ainsi les portraits collectifs. En outre, il propose la fonctionnalité Auto Trim, qui permet un montage vidéo automatique assisté par intelligence artificielle, simplifiant ainsi l’édition de séquences filmées. Ces ajouts en font un modèle plus avancé en matière d’optimisation des photos et vidéos, tandis que les A26 et A36 offrent une expérience IA similaire mais légèrement moins poussée.

Conclusion : quel modèle choisir ?

- Le Galaxy A56 est le plus performant, avec le meilleur écran et un meilleur ultra grand-angle. Il conviendra aux utilisateurs cherchant un smartphone équilibré avec une finition en verre et une bonne puissance. Il propose plus de fonctions d’intelligence artificielle que les deux autres modèles.

- Le Galaxy A36 est un bon compromis, avec des caractéristiques proches du A56, mais un processeur légèrement en retrait et un écran légèrement plus petit.

- Le Galaxy A26 se démarque par sa prise jack, la possibilité d’extension de stockage et un prix potentiellement plus abordable, mais il est en retrait sur l’écran, la charge rapide et l’appareil photo ultra grand-angle.

Le choix dépendra donc de vos priorités : puissance et finitions premium (A56), compromis équilibré (A36) ou polyvalence à moindre coût (A26).