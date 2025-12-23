Cadeaux de dernières minutes : LES trois smartphones à petit prix à mettre en urgence sous le sapin (ou dans la chaussette)

Sur le plan du design, ces trois smartphones adoptent des lignes modernes tout en affirmant des choix esthétiques distincts, notamment dans l’organisation des capteurs photo à l’arrière. Ainsi, le Samsung Galaxy A17 opte pour une intégration verticale de ses capteurs, disposés sans véritable îlot marqué, ce qui confère à la face arrière un aspect sobre et relativement épuré. Ses profils sont plats, favorisant une bonne prise en main, et l’appareil est proposé dans plusieurs coloris classiques, notamment noir, bleu et argent, avec une finition mate destinée à limiter les traces de doigts.

Le Redmi Note 14, de son côté, est doté d’un bloc photo plus visible, organisé autour d’un large capteur principal, accompagné de modules secondaires clairement identifiables. Les tranches restent plates, dans un esprit très contemporain, et Xiaomi décline ce modèle en plusieurs teintes plus audacieuses, comme le vert, le violet ou le noir. Enfin, le Honor Magic7 Lite adopte une approche différente avec un module photo circulaire, centré sur la face arrière, qui donne une identité visuelle nettement plus marquée. Ses profils sont sensiblement plus arrondis, renforçant le confort en main, et les couleurs disponibles incluent le noir, le vert et un argent clair.

En matière de dimensions, le Galaxy A17 est le plus compact des trois, tandis que le Honor Magic7 Lite est le plus grand. Le modèle Honor est également le plus léger, alors que le Galaxy A17 se montre légèrement plus lourd.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, ces trois smartphones reposent sur des plateformes techniques différentes, ce qui implique des comportements différents au quotidien. Le Samsung Galaxy A17 est animé par un processeur Exynos 1330, une puce conçue pour assurer une utilisation fluide dans les tâches courantes telles que la navigation web, les réseaux sociaux ou la lecture vidéo. Il est associé à 4 Go de mémoire vive et à un stockage interne de 128 Go, avec la possibilité d’étendre cette capacité via une carte microSD, un atout appréciable pour conserver photos et vidéos.

Le Redmi Note 14 mise sur un processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra, plus récent et plus performant sur le papier, accompagné de 8 Go de mémoire vive et d’un stockage interne pouvant atteindre 256 Go, également extensible par microSD. Cette configuration lui permet de gérer plus aisément le multitâche et certaines applications plus exigeantes.

Le Honor Magic7 Lite repose quant à lui sur un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, couplé à 8 Go de mémoire vive et à 256 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension. En comparant ces trois modèles, le Redmi Note 14 est le plus puissant en usage global, suivi de près par le Honor Magic7 Lite, tandis que le Galaxy A17, plus modeste, reste néanmoins suffisant pour une utilisation quotidienne standard.

Concernant l’affichage, les trois smartphones sont équipés de dalles AMOLED, garantissant des contrastes élevés et des noirs profonds. Le Galaxy A17 propose un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 90 hertz et une luminosité adaptée à un usage extérieur correct.

Le Redmi Note 14 dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, affichant une fréquence de 120 Hz, ce qui se traduit par une meilleure fluidité dans les animations et le défilement. Le Honor Magic7 Lite se démarque avec un écran AMOLED de 6,78 pouces, lui aussi à 120 Hz, légèrement incurvé sur les bords, offrant une immersion visuelle plus marquée.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le volet photographique, les différences entre ces smartphones deviennent plus nettes. Le Samsung Galaxy A17 embarque un triple module photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Cette configuration permet de couvrir les usages essentiels. À l’avant, un capteur de 13 mégapixels est dédié aux selfies et aux appels vidéo.

Le Redmi Note 14 se montre plus ambitieux avec un capteur principal de 108 mégapixels, accompagné d’un capteur ultra grand-angle et d’un capteur macro, offrant davantage de détails et une meilleure flexibilité en photographie diurne. Sa caméra frontale de 20 mégapixels se montre également plus définie.

Le Honor Magic7 Lite adopte une approche intermédiaire avec un capteur principal de 108 mégapixels, épaulé par un second capteur destiné à la profondeur ou au grand angle, et une caméra selfie de 16 mégapixels.

En comparant les rendus attendus, le Redmi Note 14 apparaît comme le plus polyvalent en photo, suivi de près par le Honor Magic7 Lite, tandis que le Galaxy A17 reste plus basique.

Côté connectivité, les trois modèles prennent en charge les réseaux 5G, le Bluetooth récent et le Wi-Fi, assurant une compatibilité avec les réseaux actuels. Le Redmi Note 14 est équipé d’un émetteur infrarouge, pratique pour piloter certains appareils domestiques. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sur le bouton latéral pour le Galaxy A17, tandis que le Redmi Note 14 et le Honor Magic7 Lite intègrent un capteur sous l’écran, plus discret à l’usage.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue un critère déterminant pour ce type de smartphones, et les écarts sont notables. Le Samsung Galaxy A17 est équipé d’une batterie de 5000 mAh, une capacité devenue standard, suffisante pour tenir une journée complète, voire davantage selon l’intensité d’utilisation. Sa recharge filaire atteint une puissance de 25 watts, ce qui reste correct sans être particulièrement rapide.

Le Redmi Note 14 dispose d’une batterie légèrement supérieure, dépassant les 5000 mAh, et surtout d’une recharge rapide plus puissante, pouvant atteindre 45 watts, ce qui permet de réduire significativement le temps passé branché.

Le Honor Magic7 Lite se détache nettement avec une batterie de très grande capacité, 6600 mAh, ce qui laisse envisager une autonomie de plusieurs jours pour un usage modéré.

En revanche, sa vitesse de recharge, bien que correcte, ne compense pas totalement le temps nécessaire pour remplir une batterie aussi volumineuse. Aucun de ces modèles ne propose la recharge sans fil, un compromis qui est parfaitement logique à ce niveau de prix.

En définitive, le Honor Magic7 Lite s’impose sur l’autonomie pure, le Redmi Note 14 offre le meilleur équilibre entre endurance et vitesse de recharge, tandis que le Galaxy A17 se contente d’une solution plus classique mais fiable.

