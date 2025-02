Ce sont les meilleurs smartphones Android du moment

Les trois smartphones adoptent des designs bien différents, notamment dans l’organisation de leurs capteurs photo au dos. Le Honor Magic7 Pro propose un grand cercle centré qui intègre ses modules photo, donnant un aspect harmonieux et légèrement incurvé. En revanche, le Samsung Galaxy S25 Ultra mise sur un style minimaliste : ses capteurs semblent simplement posés sur la coque, avec des bordures fines qui soulignent chaque objectif. Enfin, le Google Pixel 9 Pro XL conserve l’identité visuelle propre aux Pixels avec une large bande horizontale qui occupe presque toute la largeur du dos du téléphone.

En termes d’ergonomie, le Galaxy S25 Ultra adopte des profils plats avec des coins légèrement arrondis, tandis que les Honor Magic7 Pro et Pixel 9 Pro XL affichent des formes plus classiques avec des contours légèrement incurvés. Côté coloris, le Magic7 Pro est disponible en noir et argent, le Galaxy S25 Ultra offre une gamme plus variée avec des versions noir, gris, argent, bleu et d'autres coloris exclusifs sur le site de Samsung, tandis que le Pixel 9 Pro XL se décline en porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique.

Le plus grand des trois est le Samsung Galaxy S25 Ultra qui devance légèrement le Google Pixel 9 Pro XL et le Honor Magic7 Pro. En termes de poids, le Magic7 Pro est le plus lourd (223 g), suivi du Pixel 9 Pro XL (221 g) et du Galaxy S25 Ultra (218 g).

Pour la résistance à l’eau et à la poussière, tous sont certifiés IP68, mais le Honor Magic7 Pro va plus loin avec une certification IP69, garantissant une meilleure protection contre les projections d’eau à haute pression.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les trois modèles embarquent des processeurs performants. Le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Honor Magic7 Pro sont équipés du Snapdragon 8 Elite, mais la version du Galaxy S25 Ultra est une édition « For Galaxy » optimisée pour de meilleures performances. De son côté, le Google Pixel 9 Pro XL utilise le Tensor G4, une puce développée par Google, mais généralement en retrait par rapport aux Snapdragon haut de gamme.

En termes de mémoire vive (RAM), le Pixel 9 Pro XL prend l’avantage avec 16 Go de RAM, contre 12 Go pour le Galaxy S25 Ultra et le Honor Magic7 Pro. Pour le stockage, les trois modèles offrent différentes configurations, allant jusqu'à 1 To pour les Galaxy S25 Ultra et Pixel 9 Pro XL, tandis que le Honor Magic7 Pro est limité à 512 Go. Aucun des trois ne permet d’étendre la mémoire via une carte micro SD.

Dans l’ensemble, le Samsung Galaxy S25 Ultra s’impose comme le plus puissant, suivi du Honor Magic7 Pro, tandis que le Pixel 9 Pro XL, malgré sa RAM supérieure, est légèrement en retrait en raison de son processeur moins performant.

Les trois smartphones sont équipés d'écrans AMOLED de très bonne facture. Le plus grand est celui du Samsung Galaxy S25 Ultra avec 6,9 pouces, suivi du Google Pixel 9 Pro XL et du Honor Magic7 Pro, tous deux à 6,8 pouces. Côté définition, le Galaxy S25 Ultra est en tête avec 1440x3120 pixels, suivi du Pixel 9 Pro XL (1344x2992 pixels) et du Magic7 Pro (1280x2800 pixels). Tous offrent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une fluidité optimale. La luminosité est un point clé : le Galaxy S25 Ultra atteint un record avec 2600 cd/m² et un traitement antireflet supérieur aux deux autres, le Pixel 9 Pro XL suit avec 2000 cd/m² (jusqu’à 3000 cd/m² sous certaines conditions), tandis que le Honor Magic7 Pro propose une luminosité maximale de 1600 cd/m² (avec des pics jusqu'à 5000 cd/m² en mode HDR). Au final, le Samsung Galaxy S25 Ultra offre le meilleur écran grâce à sa définition supérieure et son traitement antireflet, suivi du Pixel 9 Pro XL et du Honor Magic7 Pro.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, les trois smartphones misent sur des capteurs avancés. Le Galaxy S25 Ultra domine avec un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, ainsi que deux téléobjectifs de 50 mégapixels (zoom optique 5x) et 10 mégapixels (zoom optique 3x). Le Honor Magic7 Pro dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, d’un ultra grand-angle/macro de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 200 mégapixels avec zoom optique 3x. Le Pixel 9 Pro XL propose un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 48 mégapixels, et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x. Il se distingue par son capteur à selfie de 42 mégapixels, plus performant que ceux du Galaxy S25 Ultra (12 mégapixels) et du Magic7 Pro (50 mégapixels avec capteur 3D ToF).

Tous prennent en charge la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 (sauf le Pixel 9 Pro XL qui est en 5.3) et le NFC. Aucun ne propose de prise jack. Seul le Honor Magic7 Pro est équipé d’un émetteur infrarouge, ce qui lui permet de piloter des appareils du quotidien sans avoir la télécommande qui va bien. Les trois smartphones intègrent un lecteur d’empreintes sous l’écran.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Honor Magic7 Pro embarque la plus grosse batterie avec 5270 mAh, suivi du Pixel 9 Pro XL (5060 mAh) et du Galaxy S25 Ultra (5000 mAh). Cependant, l’autonomie dépend de l’optimisation logicielle et des usages. En recharge filaire, le Magic7 Pro est le plus rapide avec 100 W, contre 45 W pour le Galaxy S25 Ultra et 37 W pour le Pixel 9 Pro XL. En charge sans fil, le Magic7 Pro prend encore l’avantage avec 80 W, loin devant le Pixel 9 Pro XL (23 W) et le Galaxy S25 Ultra (10 W).