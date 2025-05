Ces smartphones captent mieux le réseau que les autres (et sauvent votre 4G/5G en zone difficile)

Concernant la connectivité, tous les smartphones testés sont compatibles 5G, NFC, et disposent du Bluetooth (5.2 pour le Xiaomi, 5.3 pour les deux autres). En Wi-Fi, le Xiaomi 13T et le Galaxy S24 supportent le Wi-Fi 6E, tandis que l’iPhone 15 reste en Wi-Fi 6. Aucun des trois modèles ne propose de port microSD. Seul le Xiaomi 13T dispose d’une prise jack audio et d’un émetteur infrarouge. Côté lecteur d’empreintes, le Xiaomi 13T et le Galaxy S24 l’intègrent sous l’écran, alors que l’iPhone 15 n’en propose pas, misant uniquement sur la reconnaissance faciale via Face ID.

Quels sont les différences de design ?

Les trois smartphones affichent des lignes modernes, mais chacun avec des partis pris esthétiques distincts. Le Xiaomi 13T propose un design aux bords plats, avec une finition en verre ou en similicuir (uniquement en bleu), et un module photo carré placé en haut à gauche de la face arrière, sur une plaque aux bords biseautés qui adoucit visuellement le bloc. De son côté, l’iPhone 15 adopte un design plus sobre, toujours dans la continuité de ses prédécesseurs, avec également un module photo carré positionné en haut à gauche, intégrant deux capteurs. Son cadre est en aluminium, et ses bords sont légèrement arrondis. Le Galaxy S24 opte pour un style épuré : ses trois capteurs photo semblent posés directement sur la coque arrière sans encadrement apparent, donnant un aspect minimaliste. Les bords sont plats, et le cadre est également en aluminium.

Concernant les dimensions, le plus compact est le Galaxy S24, avec une hauteur de 147 mm et un poids de 167 grammes. Il est suivi de près par l’iPhone 15 (147,6 mm pour 171 grammes). Le Xiaomi 13T est le plus grand et le plus lourd, avec ses 162,2 mm de hauteur pour un poids de 197 grammes. C’est donc un appareil plus massif, davantage orienté vers les utilisateurs recherchant un grand écran.

Pour les couleurs disponibles, le Xiaomi 13T se décline en noir, vert et bleu (similicuir). L’iPhone 15 est proposé en rose, jaune, vert, bleu et noir. Le Galaxy S24 est quant à lui disponible en noir, argent, indigo (violet) et crème.

Enfin, sur le plan de l'étanchéité, les trois appareils disposent d'une certification IP68, assurant une résistance à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau. Ils peuvent donc résister à une chute accidentelle dans l’eau ou à une forte pluie, ce qui renforce leur durabilité en usage quotidien.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan de la puissance, les trois smartphones embarquent des puces très différentes, tant par leur conception que leur architecture. Le Xiaomi 13T est équipé du processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra, une puce haut de gamme de MediaTek, épaulée par 8 ou 12 Go de mémoire vive (RAM) selon la version choisie. Le stockage interne est de 256 Go, non extensible.

L’iPhone 15 repose sur la puce Apple A16 Bionic, un SoC gravé en 4 nm qui intègre des performances CPU et GPU très solides. Il dispose de 6 Go de RAM et est proposé avec plusieurs capacités de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To, également non extensibles.

Enfin, le Galaxy S24 embarque le processeur Exynos 2400, conçu par Samsung, avec 8 Go de RAM et des options de stockage de 128 ou 256 Go, sans port microSD. Ce processeur repose sur une architecture en 10 cœurs et une gravure avancée pour une meilleure efficacité énergétique.

En termes de hiérarchie de puissance, l’Apple A16 du iPhone 15 reste en tête grâce à son efficacité en usage quotidien et ses performances optimisées par iOS. Il est suivi de l’Exynos 2400 du Galaxy S24, qui s’appuie sur une architecture robuste et bénéficie d’une intégration logicielle prolongée. Le Xiaomi 13T, bien que performant pour sa gamme, arrive en troisième position, avec une puce MediaTek légèrement en retrait sur les benchmarks bruts.

Du côté des écrans, les trois modèles disposent de dalles AMOLED. Le Xiaomi 13T offre un écran de 6,67 pouces, avec une définition de 1220 x 2712 pixels, un pic de luminosité de 2600 cd/m², et surtout une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, ce qui en fait le plus fluide. Il propose également une compatibilité avec les formats HDR10+ et Dolby Vision, tout comme l’iPhone 15. Ce dernier est équipé d’un écran plus petit de 6,1 pouces, avec une définition de 1179 x 2556 pixels et une fréquence de rafraîchissement limitée à 60 Hz, ce qui le place en retrait sur ce point, malgré une excellente luminosité maximale de 2000 cd/m².

Le Galaxy S24 adopte une approche équilibrée, avec un écran de 6,2 pouces, une résolution de 1080 x 2340 pixels, une luminosité maximale identique à celle du Xiaomi (2600 cd/m²) et une fréquence de 120 Hz. En somme, en termes de qualité d’affichage globale, le Xiaomi 13T se démarque par sa grande taille, sa fluidité supérieure et sa luminosité, suivi de très près par le Galaxy S24. L’iPhone 15, en dépit de sa très bonne gestion des couleurs, reste en retrait à cause de sa fréquence limitée à 60 Hz.

Quelles configurations pour les photos

Le Xiaomi 13T est équipé d’un ensemble photo complet, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique de 3,2x. La signature Leica apporte une optimisation logicielle pour le rendu des images. À l’avant, il propose une caméra de 20 mégapixels pour les selfies.

L’iPhone 15, quant à lui, se dote d’un capteur principal de 48 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x. Pour les autoportraits, on retrouve un capteur de 12 mégapixels. Les algorithmes d’Apple assurent une excellente qualité d’image, notamment dans les conditions de faible luminosité.

Le Galaxy S24 embarque un module triple capteur : un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Le capteur frontal est de 12 mégapixels.

En termes de rendu photographique global, l’iPhone 15 conserve une avance grâce à sa gestion logicielle extrêmement affinée, ses performances en basse lumière et sa restitution naturelle des couleurs. Il est suivi de près par le Galaxy S24, dont la polyvalence est un atout majeur. Le Xiaomi 13T, bien que très bien équipé, reste légèrement en retrait à cause d’un traitement logiciel parfois moins constant.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les capacités de batterie varient significativement. Le Xiaomi 13T dispose d’une batterie de 4500 mAh, ce qui, associé à un écran AMOLED bien calibré, devrait lui permettre de tenir confortablement une journée et demie d’utilisation classique. Le Galaxy S24, bien qu’un peu moins doté avec ses 4000 mAh, bénéficie d’une très bonne optimisation logicielle sous Android 15 et devrait offrir une autonomie satisfaisante. L’iPhone 15, avec sa batterie de 3349 mAh, est plus limité sur le papier, mais iOS est réputé pour sa bonne gestion énergétique, ce qui permet malgré tout de couvrir une journée d’usage.

En ce qui concerne la recharge, le Xiaomi 13T est de loin le plus rapide, avec une puissance de charge supportée de 67 watts. En revanche, il ne propose ni recharge sans fil ni recharge inversée. Le Galaxy S24 supporte une recharge filaire de 25 watts, une recharge sans fil à 10 watts et même une recharge inversée. L’iPhone 15, dont la puissance exacte de charge n’est pas précisée, reste compatible avec la recharge sans fil et la recharge inversée, ce qui le rend pratique pour alimenter des accessoires comme des écouteurs.