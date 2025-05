Ces smartphones qui se rechargent à 100% en moins de 30 minutes !

Les trois smartphones se démarquent d’emblée par leur approche esthétique et la disposition de leurs capteurs photo. Le Honor Magic6 Pro propose un design luxueux, avec ses capteurs arrière inscrits dans un large cercle centré, dont les bordures dorées et la finition en similicuir (Epi Green) s’inspirent des codes de l’horlogerie. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, de son côté, opte pour une disposition symétrique : ses capteurs sont intégrés dans un carré aux bords légèrement bombés, positionné au centre de la face arrière. Ce bloc photo est cerclé d’une finition chromée à crans, lui donnant un aspect structuré. Enfin, le OnePlus 12R mise sur la sobriété, avec un bloc photo circulaire légèrement excentré sur la gauche, adoptant une disposition classique.

En ce qui concerne la prise en main, les profils du Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus sont arrondis, tout comme ceux du OnePlus 12R. À l’inverse, le Honor Magic6 Pro présente des contours légèrement plus plats, notamment au niveau des tranches supérieures et inférieures. Les coloris disponibles renforcent aussi la personnalité de chacun : le Magic6 Pro est proposé en noir en verre ou en vert texturé, le Xiaomi en bleu, noir ou violet bicolore, tandis que le OnePlus 12R se décline en gris Iron Gray ou bleu Cool Blue.

Côté mensurations, les trois appareils sont proches en hauteur. En termes de largeur, c’est le Xiaomi qui est le plus étroit Le plus léger est le Redmi Note 14 Pro Plus avec 190 grammes, tandis que le plus lourd est le Honor Magic6 Pro avec 229 grammes.

En matière de résistance à l’eau et à la poussière, deux modèles bénéficient d’une certification IP68 : le Honor Magic6 Pro et le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus. Le OnePlus 12R se contente d’un niveau IP64, donc légèrement inférieur. Cela signifie qu’il est protégé contre les projections d’eau, mais pas contre l’immersion.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Du point de vue des performances pures, les smartphones en présence se distinguent par la génération et la puissance de leurs processeurs. Le Honor Magic6 Pro est équipé du Snapdragon 8 Gen 3, le processeur le plus récent et performant du moment. Il est accompagné de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, sans extension possible via carte microSD. Le OnePlus 12R, quant à lui, embarque le Snapdragon 8 Gen 2, également très performant, mais légèrement en retrait par rapport au modèle du Honor. Il est décliné en versions avec 8 ou 16 Go de RAM, et un stockage de 128 ou 256 Go, également non extensible. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G repose sur une plateforme Snapdragon 7s Gen 3, clairement inférieure à celles des deux autres modèles, bien qu’accompagnée de 8 ou 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage.

Du côté des écrans, tous trois proposent des dalles AMOLED compatibles HDR10+ et Dolby Vision, mais avec des différences notables. Le Honor Magic6 Pro possède un écran AMOLED incurvé sur les quatre côtés, de 6,8 pouces, avec une définition de 1280 x 2800 pixels. Il affiche une luminosité typique de 1600 cd/m², avec un pic maximal pouvant atteindre 5000 cd/m². Le OnePlus 12R adopte une dalle AMOLED LTPO4 de 6,78 pouces, avec une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz et un pic de 4500 nits, protégé par du Gorilla Glass Victus 2. L’écran du Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus, légèrement plus petit (6,67 pouces), propose une définition de 1220 x 2712 pixels et un pic de luminosité de 3000 cd/m².

En conclusion, pour la qualité d’affichage, la hiérarchie est la suivante : Honor Magic6 Pro en tête pour sa luminosité extrême et sa dalle incurvée de grande qualité, suivi de près par le OnePlus 12R pour sa fluidité adaptative LTPO et son confort visuel, puis le Redmi Note 14 Pro Plus, très convenable mais un cran en dessous.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les modules photo révèlent également des positionnements distincts. Le Honor Magic6 Pro propose une combinaison ambitieuse avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels qui sert aussi au mode macro, et un téléobjectif périscopique de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x. À l’avant, il dispose d’un capteur de 50 mégapixels accompagné d’un capteur 3D ToF pour la profondeur.

Le Redmi Note 14 Pro Plus mise sur un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Sa caméra frontale affiche 20 mégapixels. Quant au OnePlus 12R, il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un module macro de 2 mégapixels, avec une caméra frontale de 16 mégapixels.

Ainsi, pour les usages photographiques polyvalents et qualitatifs, c’est le Honor Magic6 Pro qui offre les prestations les plus avancées et les plus complètes. Il est suivi par le Redmi Note 14 Pro Plus, qui mise sur la haute résolution, puis le OnePlus 12R, qui propose un équipement plus modeste, suffisant pour un usage courant mais moins ambitieux en photographie.

Concernant la connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G, NFC, Bluetooth 5.3 ou plus, et disposent de haut-parleurs stéréo. Le Honor Magic6 Pro se distingue par sa compatibilité Wi-Fi 7 et la présence d’un émetteur infrarouge. Le Redmi Note 14 Pro Plus propose le Wi-Fi 6E, également avec émetteur infrarouge. Le OnePlus 12R reste plus classique avec du Wi-Fi standard, sans précision sur la norme exacte, et sans émetteur infrarouge.

Concernant la biométrie, tous les modèles intègrent un lecteur d’empreinte sous l’écran, ce qui est pratique au quotidien. Aucun des trois modèles ne dispose de prise jack audio.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Sur le terrain de l’autonomie, les trois modèles rivalisent de capacités importantes. Le Honor Magic6 Pro embarque une batterie de 5600 mAh, la plus grande des trois, suivi du OnePlus 12R avec 5500 mAh, puis du Redmi Note 14 Pro Plus avec 5110 mAh. En usage réel, les différences seront fonction des optimisations logicielles et de l’efficacité énergétique des composants. Toutefois, sur le papier, le Honor Magic6 Pro pourrait proposer la meilleure autonomie.

Pour la recharge, les écarts sont plus nets. Le Redmi Note 14 Pro Plus se distingue avec une charge filaire à 120 W, permettant une recharge complète très rapide, bien en deçà des 30 minutes. Le OnePlus 12R suit de près avec une puissance de 100 W, annoncée pour une recharge complète en 26 minutes. Le Honor Magic6 Pro, quant à lui, est plus modeste avec 80 W en filaire, mais se distingue par la charge sans fil à 60 W, absente chez ses deux concurrents. Il propose aussi une charge inversée, fonction absente des deux autres.

En somme, pour la recharge filaire la plus rapide, le Redmi Note 14 Pro Plus domine. Pour une recharge plus flexible incluant la charge sans fil et inversée, le Honor Magic6 Pro se montre le plus polyvalent. Le OnePlus 12R, quant à lui, reste un excellent compromis avec une charge très rapide et une batterie de grande capacité.