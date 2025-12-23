Comment profiter d’un smartphone moins cher grâce à un forfait mobile sans engagement ?

Il existe des forfaits sans engagement qui peuvent vous aider à réduire le coût des smartphones les plus récents. C’est l’approche pour laquelle RED by SFR a opté avec son forfait mobile sans engagement.

Choisir d’abord le smartphone et ensuite le forfait

Sur Les Mobiles, nous avons pour objectif de vous conseiller, de vous orienter vers le bon smartphone, celui qui vous ressemble.

Taille d’écran, qualité photo, autonomie, capacité de stockage, compatibilité 5G… autant de critères qui entrent en jeu. Toutefois, il est important de ne pas oublier que le rôle du forfait mobile dans l'expérience est crucial.

Là où nous déconseillons généralement d'opter pour un smartphone financé en lien avec un forfait à engagement, c'est cependant tout autre chose si votre smartphone est associé à un forfait sans engagement ! Cela permet de séparer clairement le prix du smartphone et le prix du service.

Avec le forfait RED by SFR, l’utilisateur peut ainsi :

se procurer un modèle plus récent et haut de gamme (comme un iPhone 17 ou un Redmi Note 14 Pro, Galaxy A17, Pixel 9a, etc.) tout en profitant de remises immédiates et d’offres de remboursement ;

réduire également sa facture grâce à un bonus reprise sur son ancien téléphone ;

étaler le coût du smartphone sur plusieurs mensualités, tout en restant libre de changer de forfait.

Ainsi, plutôt que d’être contraint de conserver le même abonnement pendant 2 ans, l’utilisateur privilégie la valeur du smartphone qu’il achète, puis ajuste son forfait au fil du temps selon ses besoins réels en data ou en usages voix/SMS.

eSIM, data internationale, des options utiles pour les smartphones récents

Les smartphones récents sont conçus pour des usages de plus en plus variés, un forfait sans engagement se doit donc d'être capable de suivre ces usages sans brider l’appareil.

Parmi ces nouveaux usages, on trouve la technologie eSIM.

Eh bien, sachez que toutes les versions du forfait RED by SFR sont compatibles avec la eSIM.

La eSIM permet :

d’activer sa ligne en quelques minutes, sans attendre l’arrivée d’une carte SIM physique ;

de gérer deux lignes sur un même smartphone (personnelle et professionnelle, ou ligne française et ligne étrangère) ;

de simplifier le changement d’offre en cas de nouveau besoin (plus de data, ajout d’options…).

Et n'oublions pas les options de data internationale. Elles sont tout aussi importantes pour les smartphones haut de gamme. Un forfait sans engagement permet de disposer de plusieurs dizaines de gigas utilisables en Europe, voire en Suisse, en Amérique du Nord ou dans certains territoires spécifiques grâce à des options supplémentaires. Cela permet de rentabiliser pleinement les capacités du smartphone.

Un trio gagnant !

L’association d’un smartphone très récent, d’un bon prix (remise immédiate, remboursement, bonus reprise) et d’un forfait mobile sans engagement permet de créer un excellent rapport qualité-prix.

Le téléphone est acheté à un prix beaucoup plus raisonnable grâce au forfait sans engagement, qui reste ajustable à tout moment pour une offre parfaitement adaptée aux usages du quotidien.