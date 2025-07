Comparatif de smartphones : lequel choisir pour les seniors ?

Les trois smartphones sélectionnés misent sur une certaine sobriété dans leur design, mais avec des approches légèrement différentes, notamment dans l’organisation des modules photo et les finitions. Le Galaxy A26 affiche un design aux bords plats, dans la lignée des autres modèles de la gamme Galaxy A. À l’arrière, les trois capteurs photo sont disposés verticalement dans le coin supérieur gauche, sans bloc surélevé, ce qui permet une intégration discrète. Il est proposé en noir, bleu et argent. Le Pixel 9a opte lui aussi pour des tranches plates, avec une approche plus marquée dans son design distinctif : le module photo est logé dans une barre horizontale qui traverse toute la largeur du dos du téléphone. Il est décliné en charbon, porcelaine et vert mousse.

Quant au Fairphone 6, il se démarque avec un design modulaire : les capteurs photo sont logés dans un bloc vertical visible mais compact, situé dans le coin supérieur gauche. Ce smartphone est disponible en noir mat et bleu ciel, avec des matériaux issus du recyclage.

Concernant la taille, le plus compact est le Google Pixel 9a, avec une diagonale plus réduite, ce qui le rend plus facile à manipuler pour les petites mains. Le plus grand est le Fairphone 6, qui offre un écran légèrement plus large. Côté poids, c’est également le Pixel 9a qui se montre le plus léger, tandis que le Fairphone 6 est le plus lourd, notamment à cause de sa structure modulaire. En ce qui concerne la résistance à l’eau, seul le Google Pixel 9a bénéficie d’une certification IP67, ce qui le protège contre les immersions accidentelles. Le Galaxy A26, pour sa part, n’affiche pas de certification d’étanchéité particulière. Le Fairphone 6 dispose d’une certification IP55, qui le protège contre les projections d’eau mais pas contre l’immersion. Ces éléments peuvent faire la différence pour les utilisateurs à la recherche d’un appareil résistant au quotidien.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, chaque modèle s’adresse à un profil d’utilisateur différent, en particulier pour les seniors qui cherchent un appareil fluide, sans surcharger leur usage avec des fonctionnalités complexes. Le Galaxy A26 est équipé d’un processeur Exynos 1280, une puce milieu de gamme développée par Samsung. Il dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, extensibles via une carte microSD, ce qui reste un atout pour conserver ses photos et messages. Le Google Pixel 9a intègre quant à lui la puce Google Tensor G3, plus puissante et plus optimisée pour les tâches liées à l’intelligence artificielle et à la photo. Il propose 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais celui-ci n’est pas extensible. Enfin, le Fairphone 6 repose sur un processeur Qualcomm Snapdragon 782G, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, également sans possibilité d’extension par carte microSD.

En matière de puissance brute, le Google Pixel 9a prend l’avantage grâce à son processeur maison, qui se montre plus rapide dans la gestion des applications du quotidien. Il est suivi par le Fairphone 6, dont le Snapdragon 782G offre une bonne polyvalence. Le Galaxy A26, plus modeste, est adapté à une utilisation classique mais montre ses limites pour les tâches intensives. Ainsi, si l'on recherche un smartphone réactif et durable, le Pixel 9a est le mieux positionné.

Concernant les écrans, les trois modèles proposent des approches différentes, en fonction de leur gamme et de leur philosophie. Le Galaxy A26 est doté d’une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 800 cd/m². Cet écran plat offre une bonne lisibilité en extérieur, ce qui peut être un critère important pour les seniors. Le Google Pixel 9a est équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces, légèrement plus petit, avec une fréquence de 120 Hz et une luminosité maximale de 1400 cd/m². Il s’agit de l’écran le plus lumineux et le plus lisible parmi les trois. Enfin, le Fairphone 6 propose une dalle LCD IPS de 6,6 pouces, avec une fréquence de 90 Hz et une luminosité de 600 cd/m². Son écran est également plat, mais offre un rendu moins contrasté que les deux autres modèles.

En termes de qualité visuelle, le Pixel 9a domine nettement, grâce à sa dalle OLED très lumineuse et bien calibrée. Il est suivi par le Galaxy A26, qui bénéficie de la technologie AMOLED avec un bon taux de rafraîchissement. Le Fairphone 6, malgré une taille d’écran plus importante, arrive en dernière position en raison de sa technologie LCD, moins flatteuse pour l’affichage des couleurs et des noirs.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie est un aspect que même les utilisateurs seniors peuvent apprécier, notamment pour immortaliser des moments familiaux. Le Galaxy A26 est équipé d’un triple module photo : un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le capteur selfie à l’avant est de 13 mégapixels. Le Google Pixel 9a mise sur une configuration double, avec un capteur principal de 64 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels. Son capteur frontal est également de 13 mégapixels. De son côté, le Fairphone 6 propose une configuration similaire à celle du Pixel : un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, avec un capteur selfie de 25 mégapixels.

En matière de qualité photo, le Google Pixel 9a prend la tête, notamment grâce à ses algorithmes de traitement d’image qui permettent d’obtenir des clichés très équilibrés, même dans des conditions de faible luminosité. Le Fairphone 6 offre également une belle polyvalence, notamment grâce à son capteur frontal de haute résolution. Le Galaxy A26, bien que doté de trois capteurs, reste en retrait en termes de rendu global, en particulier la nuit. Ainsi, le Pixel 9a est à privilégier pour les amateurs de photo, même occasionnels.

Pour ce qui est de la connectivité, les trois smartphones sont compatibles avec la 5G. Le Galaxy A26 prend en charge le Wi-Fi 5 (802.11ac), tandis que le Pixel 9a et le Fairphone 6 proposent le Wi-Fi 6, plus rapide et plus stable. Aucun des trois modèles ne propose de prise jack audio, ce qui peut être un inconvénient pour certains utilisateurs. Cependant, le Fairphone 6 est le seul à intégrer un émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran pour le Pixel 9a, ce qui est pratique pour un déverrouillage rapide. Sur le Galaxy A26 et le Fairphone 6, il est intégré au bouton de mise en veille sur la tranche, une solution tout aussi ergonomique pour les utilisateurs peu à l’aise avec les écrans tactiles complexes.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère central pour de nombreux utilisateurs seniors, qui souhaitent avant tout un téléphone fiable, capable de durer toute la journée sans recharge. Le Galaxy A26 embarque une batterie de 5000 mAh, avec une recharge filaire de 25 W. Le Google Pixel 9a, malgré ses performances, propose une batterie de 4492 mAh, avec une recharge à 18 W, ce qui est légèrement inférieur à ses concurrents. Le Fairphone 6, quant à lui, dispose également d’une batterie de 5000 mAh, avec une charge rapide à 30 W. Ce dernier a l’avantage d’être conçu pour permettre un remplacement facile de la batterie, ce qui peut s’avérer utile à long terme.

En théorie, le Galaxy A26 et le Fairphone 6 devraient offrir la meilleure autonomie, grâce à leur batterie de grande capacité. Cependant, l’optimisation logicielle du Pixel 9a compense partiellement sa batterie plus modeste. En fonction des usages, le Pixel 9a peut donc rester compétitif sur la journée. En matière de recharge, c’est le Fairphone 6 qui se montre le plus rapide, suivi par le Galaxy A26. Le Pixel 9a reste le plus lent à recharger. Aucun des trois modèles ne propose de recharge sans fil, ce qui reste encore rare dans cette gamme de prix, mais peut être un critère pour certains utilisateurs recherchant un maximum de simplicité.

En somme, chaque modèle présente des avantages spécifiques : le Pixel 9a se démarque par sa puissance, son écran et sa qualité photo, le Galaxy A26 se veut accessible et endurant, tandis que le Fairphone 6 offre une approche plus durable et réparable. Le choix final dépendra donc des priorités de l’utilisateur.