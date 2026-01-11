Deux smartphones qui peuvent tenir 3 jours sans recharge : voici notre sélection en janvier 2026

Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le Honor 400 Smart embarque une batterie de 6500 mAh, ce qui lui permet, selon les usages, d’atteindre voire de dépasser trois jours sans recharge, notamment pour une utilisation modérée. Le Honor Magic7 Lite va encore plus loin avec une batterie de 6600 mAh, légèrement supérieure, et une optimisation logicielle plus poussée.

En pratique, il peut lui aussi tenir jusqu’à trois jours, voire davantage dans des conditions favorables, bien que ces données varient toujours selon les usages.

En matière de recharge, le Honor 400 Smart supporte une charge filaire de 35 watts, suffisante mais relativement classique. Le Magic7 Lite, quant à lui, accepte une puissance de charge plus élevée, autour de 66 watts, permettant de réduire sensiblement le temps passé branché.

Aucun des deux modèles ne propose la recharge sans fil.

Ainsi, pour les utilisateurs recherchant avant tout une endurance maximale et une recharge plus rapide, le Honor Magic7 Lite apparaît comme le plus complet, tandis que le Honor 400 Smart demeure une alternative pertinente pour ceux qui privilégient l’autonomie avant tout.

Quel design pour ces deux smartphones ?

D’un point de vue esthétique et ergonomique, le Honor 400 Smart et le Honor Magic7 Lite adoptent des philosophies proches, tout en affichant des différences notables dans l’intégration de leurs éléments. À l’arrière, le Honor 400 Smart propose un bloc photo rectangulaire aux angles arrondis, positionné dans la partie supérieure gauche, regroupant les capteurs de manière verticale et relativement discrète, ce qui lui confère une identité visuelle sobre.

Le Honor Magic 7 Lite, pour sa part, opte pour un module photo centré, de forme circulaire, intégrant les capteurs de façon symétrique, un choix esthétique qui renforce la sensation d’équilibre du châssis.

En outre, le Honor 400 Smart présente des tranches plates, facilitant la prise en main, tandis que le Magic7 Lite adopte des bords légèrement incurvés, tant à l’avant qu’à l’arrière, offrant une sensation plus douce en main.

Concernant les dimensions, le Honor 400 Smart est légèrement plus grand et plus lourd, en raison notamment de sa batterie massive, tandis que le Magic7 Lite se montre un peu plus compact et plus léger. Les deux modèles sont proposés en plusieurs coloris, incluant le noir, le vert et des teintes claires selon les marchés.

Enfin, en matière de résistance, le Honor 400 Smart bénéficie d’une certification IP65, tandis que le Magic7 Lite se contente d’une certification IP64, suffisante pour les éclaboussures mais légèrement moins protectrice.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, le Honor 400 Smart embarque un processeur Qualcomm Snapdragon de série 6, conçu pour privilégier l’efficacité énergétique, accompagné de 8 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage interne de 256 Go, non extensible par carte microSD.

De son côté, le Honor Magic7 Lite repose sur un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, légèrement plus récent et plus performant, également associé à 8 Go de RAM et à 256 Go de stockage interne, là encore sans possibilité d’extension. Ainsi, dans un usage quotidien comprenant navigation, applications multitâches et jeux occasionnels, le Magic7 Lite se montre plus à l’aise, notamment sur la durée.

En comparaison, le Honor 400 Smart reste parfaitement fluide pour les usages standards, mais ses performances brutes sont légèrement en retrait. Par conséquent, si l’on classe ces deux modèles par ordre de puissance, le Honor Magic7 Lite s’impose en tête, suivi du Honor 400 Smart, davantage orienté vers la sobriété énergétique que vers la performance pure.

En ce qui concerne l’affichage, les différences entre les deux smartphones sont plus marquées. Le Honor 400 Smart est équipé d’un écran LCD de 6,77 pouces, affichant une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui garantit une bonne fluidité lors du défilement et de la navigation. Sa luminosité maximale, correcte pour un usage extérieur, reste toutefois inférieure à celle de son concurrent.

À l’inverse, le Honor Magic7 Lite dispose d’une dalle AMOLED de 6,78 pouces, également en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais surtout une luminosité plus élevée et des contrastes plus profonds, caractéristiques de cette technologie. En outre, l’écran du Magic7 Lite est légèrement incurvé sur les bords, tandis que celui du Honor 400 Smart est parfaitement plat. Celui du Magic7 Lite est beaucoup plus résistant aux chocs et aux chutes.

En termes de qualité globale d’affichage mais aussi de résistance, le Magic7 Lite prend donc l’avantage grâce à sa technologie AMOLED et à sa meilleure gestion des couleurs.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, les deux smartphones adoptent une configuration polyvalente, sans pour autant viser les standards du haut de gamme. Le Honor 400 Smart intègre un capteur principal de 108 mégapixels, destiné aux prises de vue en haute définition, accompagné d’un capteur secondaire dédié à la profondeur, ainsi que d’un capteur frontal de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Le Honor Magic7 Lite reprend une approche similaire, avec également un capteur principal de 108 mégapixels, mais bénéficiant d’un traitement logiciel plus avancé, complété par un capteur ultra grand-angle et un module frontal de 16 mégapixels. En pratique, le Magic7 Lite offre une meilleure polyvalence et une restitution plus équilibrée, notamment en basse lumière.

Côté connectivité, les deux modèles sont compatibles avec le Wi-Fi 6 et la 5G, mais aucun ne dispose de prise audio jack. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran sur le Magic 7 Lite, tandis qu’il est intégré au bouton de mise en veille sur le Honor 400 Smart, un choix plus traditionnel mais toujours efficace.

